Παράξενα

Μεταμφιέστηκαν σε... γιαγιάδες για να κάνουν το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παράξενο περιστατικό έφεραν στο φως αξιωματούχοι του τομέα Υγείας.

Να παρακάμψουν τη σειρά προτεραιότητας για τον εμβολιασμό επιχείρησαν δυο γυναίκες από τη Φλόριντα και μεταμφιέστηκαν σε... γιαγιάδες. Ωστόσο έγιναν αντιληπτές από τους αρμόδιους και δεν κατάφεραν να κάνουν τη δεύτερη δόση του εμβολίου, σύμφωνα με τη New York Post.

Όπως γράφει ηεφημερίδα, το παράξενο περιστατικό έφεραν στο φως αξιωματούχοι του τομέα Υγείας. Όπως εξήγησε ο Δρ. Πολ Πίνο, διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Φλόριντα για την κομητεία Όραντζ, η μεταμφίεση των δυο γυναικών ήταν ολοκληρωμένη, αφού περιλάμβανε όλα τα αξεσουάρ που συνδέονται με το παρουσιαστικό μιας ηλικιωμένης γυναίκας, όπως σκούφο, γάντια και γυαλιά.

Οι εργαζόμενοι στην τοποθεσία εμβολιασμού που στεγάζεται στο συνεδριακό κέντρο της κομητείας πρόσεξαν την αλλόκοτη εμφάνιση των δυο γυναικών, και τις σταμάτησαν πριν προλάβουν να εμβολιαστούν. Ελέγχοντας τα χαρτιά που είχαν μαζί τους, όπως ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης, διαπίστωσαν ότι υπήρχε πρόβλημα και με αυτά.

Οι δυο γυναίκες είχαν προσέλθει στο εμβολιαστικό κέντρο για να λάβουν τη 2η δόση του εμβολίου. Ερωτηθείς τι συνέβη με την πρώτη δόση, ο Δρ Πίνο απάντησε πώς δεν έχει ιδέα πως κατάφεραν οι δυο «ψευτο-γιαγιάδες» να εμβολιαστούν την πρώτη φορά, χωρίς να τις πάρουν είδηση. Ο αριθμός των ατόμων στην περιοχή που έχουν αποπειραθεί να παρακάμψουν τη σειρά προτεραιότητας για τον εμβολιασμό δίνοντας ψεύτικα στοιχεία είναι «μεγαλύτερος από αυτόν που περίμεναν οι υγειονομικές Αρχές». Για τον λόγο αυτό έχει ενισχυθεί πλέον η ασφάλεια στα εμβολιαστικά κέντρα.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Όραντζ, η μία από τις γυναίκες ήταν 44 ετών και η άλλη 34 ετών. Στη Φλόριντα, μόνο άτομα από 65 ετών και πάνω, επαγγελματίες του χώρου της υγείας και εργαζόμενοι σε γηροκομεία δικαιούνται προς το παρόν να εμβολιαστούν.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις τοπικές Αρχές, που προειδοποίησαν τις δυο γυναίκες ότι αν εμφανιστούν ξανά στο κέντρο θα συλληφθούν για παράνομη είσοδο...