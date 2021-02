Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: επιβάρυνση 12% στις ΜΕΘ-Covid

Τι λέει ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας για την απόδοση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε διάφορες περιοχές,

Δεν χρειάζεται, σε αυτή τη φάση, λήψη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα μας δήλωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Όπως εξήγησε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας, παρατηρείται, μικρός ρυθμός στην αύξηση των κρουσμάτων, η επιβάρυνση στις ΜΕΘ είναι της τάξης του 12% και οι εισαγωγές ασθενών σε νοσοκομεία ανέρχονται σε 200 ανά ημέρα.

Ειδικότερα στην Αττική, οι μολύνσεις δείχνουν μικρή υποχώρηση και ο δείκτης μεταδοτικότητας παρουσιάζει μείωση. Στη Θεσσαλονίκη, τα κρούσματα παραμένουν σταθερά.

Σύμφωνα με τον καθηγητή τα μέτρα, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, αποδίδουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Τόνισε, πάντως, ότι οι συναθροίσεις, χωρίς μάσκα, σε κλειστούς χώρους αυξάνουν την μεταδοτικότητα και επανέλαβε την ανάγκη της κοινωνικής "φούσκας".