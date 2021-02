Κοινωνία

Συμπλοκές και χημικά σε συγκέντρωση για τον Κουφοντίνα (εικόνες)

Αστυνομικοί εναντίον διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας.

Τεταμένο το "κλίμα" στην Πανεπιστημίου όπου αστυνομικοί απώθησαν με χημικά και βία διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση υπέρ του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα για τον αρχιεκτελεστή της 17Ν ενώ οι αστυνομικοί προσπάθησαν να «σπάσουν» τη διαμαρτυρία κάνοντας χρήση χημικών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε προσαγωγές. Διαδηλωτές βρήκαν καταφύγιο στο μετρό της Ομόνοιας, όπου, όμως, περικυκλώθηκαν από τους ένστολους.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 8 Ιανουαρίου διεκδικώντας την άμεση μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού, από τον Δομοκό όπου και κρατείται. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας οδηγήθηκε στις 16/2/ στην εντατική και η κατάσταση της υγείας του είναι οριακή.