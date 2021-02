Πολιτική

Κωνσταντίνος Φίλης στον ΑΝΤ1: Η Τουρκία στήνει “παγίδα” έντασης στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζει τη νέα έξαρση δηλώσεων και ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας. Τι θέλει να πετύχει με αυτή την αλλαγή τακτικής ο Ερντογάν.