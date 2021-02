Πολιτική

Επίθεση σε γραφεία της ΝΔ για τον Κουφοντίνα (εικόνες)

Νέα καταδρομική επίθεση από υποστηρικτές του "Λουκά" της 17Ν.

Νέα καταδρομική επίθεση από υποστηρικτές του καταδικασμένου δολοφόνου της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα. Αυτή τη φορά στόχος των άγνωστων έγιναν γραφεία της ΝΔ στην Ξάνθη.

Τα προηγούμενα 24ωρα στην Ξάνθη άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμούς, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη στήριξή τους στον "Λουκά" της 17Ν.

Εκτός από τα γραφεία της ΝΔ, οι δράστες επιτέθηκαν με μπογιές, σπρέι και τρικάκια στα Δικαστήρια, το Δημαρχείο και το Ρολόι της πόλης.

Πηγή: Xanthinea