Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: η μεγάλη επιστροφή του Πάου Γκασόλ

Ο πολύπειρος Ισπανός σέντερ θα περάσει τον Ατλαντικό, εγκαταλείποντας το ΝΒΑ για να επιστρέψει… στο σπίτι του.

Επιστρέφει στην αγαπημένη του Βαρκελώνη ο Πάου Γκασόλ. Μετά από 20 χρόνια, σύμφωνα με την Mundo Deportivo ο 40χρονος Ισπανός σέντερ θα υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της περιόδου με την Μπαρτσελόνα, έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα η προτελευταία επιθυμία του να παίξει ξανά στην ομάδα που τον ανέδειξε, πριν κλείσει την καριέρα του.

Όπως αποκαλύπτει το ισπανικό μέσο ο Γκασόλ, με τεράστια θητεία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, συμφώνησε σε όλα με τους «μπλαουγκράνα» για να τους ενισχύσει έως τη λήξη της περιόδου και παράλληλα να προετοιμαστεί για το ολυμπιακό τουρνουά του Τόκιο στο οποίο, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα γράψει τον επίλογο στην σπουδαία καριέρα του.

Ο Γκασόλ έκανε το όνομά του στην Μπαρτσελόνα και το 2001 έγινε νο3 του ντραφτ του ΝΒΑ. Η καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη εκτινάχθηκε, αρχικά με το Μέμφις και στη συνέχεια στους ΛΑ Λέικερς, για ν΄ ακολουθήσουν το Σικάγο, το Σαν Αντόνιο και ένα μικρό διάστημα ήταν συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι.

Έπαιξε σε 1.226 αγώνες σε regular seasons του ΝΒΑ, με μέσους όρους 17 πόντους (51.2% στο δίποντο, 36.8% στο τρίποντο, 75.3% στις βολές), 9.2 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ και 1.6 μπλοκ) ανά 33.4 λεπτά συμμετοχής.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει ο Πάου Γκασόλ εντάσσεται στην Μπαρτσελόνα, πρώτο με στόχο να προετοιμαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κι εν συνεχεία για να δώσει...βάθος στη ρακέτα των Καταλανών, καθώς εδώ και καιρό ο Σαρούνας Γιασικεβίστιους αναζητούσε έναν ψηλό για να παίξει δίπλα στον Ντέιβις.

Οι Καταλανοί, μάλιστα, πρόλαβαν και τη διορία της 24ης Φεβρουαρίου, ώστε να έχουν τον πολύπειρο σέντερ μαζί τους και στη EuroLeague την οποία θέλουν να κατακτήσουν.

Ο Γκασόλ έχει να παίξει από τις 10 Μαρτίου του 2019, σχεδόν δύο χρόνια δηλαδή, καθώς είχε πάρει 14:38 σε αγώνα των Μπακς με τους Σπερς και στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρούς τραυματισμούς και μένει να φανεί εάν τους έχει ξεπεράσει.