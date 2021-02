Αθλητικά

Λίβερπουλ – Έβερτον: μεγάλη νίκη οι “Εφοπλιστές” μέσα στο Άνφιλντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με άνεση πέρασε από την έδρα της Λίβερπουλ η Έβερτον, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο τους πρωταθλητές στην αγωνιστική κρίση που διανύουν.

Σπουδαίο «διπλό», με το οποίο έπιασε τη Λίβερπουλ στην 6η θέση της κατάταξης, πανηγύρισε η Έβερτον στο μεταξύ τους ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «εφοπλιστές» επικράτησαν 2-0 των «κόκκινων», πανηγυρίζοντας το πρώτο τους «τρίποντο» σε αγώνα πρωταθλήματος στο Άνφιλντ από το μακρινό 1999 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη διαδοχική ήττα στο «σπίτι» τους.

Το γκολ με το... καλημέρα του Ριτσάρλισον (3΄) έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην Έβερτον, η οποία δεν απειλήθηκε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης και στο 83΄ διπλασίασε τα τέρματα της με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σίγκουρντσον.