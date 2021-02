Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: κρίσιμη εβδομάδα για την άρση του lockdown

Όλα όσα θα κρίνουν την άρση του lockdown, τι θα γίνει το Πάσχα και από τι εξαρτάται η επανάληψη του εμβολιασμού τον επόμενο χρόνο.

Κρίσιμη χαρακτήρισε την εβδομάδα που έρχεται, για την άρση ή μη του lockdown, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Αφού αναφέρθηκε στην πίεση που δέχεται εκ νέου το ΕΣΥ, με τη μειωμένη διαθεσιμότητα σε ΜΕΘ και κλίνες Covid-19, τόνισε ότι όλα θα κριθούν από τον δείκτη θετικότητας, τα κρούσματα και την ανάσα που ενδέχεται να πάρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

“Πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Όταν έχουμε εικόνα από τα δεδομένα θα αποφασιστεί πότε θα ανοίξουν οι δραστηριότητες” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δημόπουλος.

Όσον αφορά στο Πάσχα και στις συνθήκες υπό τις οποίες αναμένεται να γιορτάσουμε, σημείωσε ότι εάν έχουν εμβολιαστεί οι 60 και άνω και οι ευπαθείς ομάδες μέσα στους επόμενους δύο μήνες, υπάρχει προοπτική για μείωση των μέτρων.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ σημείωσε πώς όταν ο κορονοϊός γίνει ενδημικός, θα χρειάζεται επανάληψη του εμβολίου, τονίζοντας ότι σε εργασιακούς χώρους με συγχρωτισμό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς.

Ο κ. Δημόπουλος εξέφρασε την ανησυχία του για την μετάλλαξη του νοτιοαφρικανικού στελέχους, σημειώνοντας ότι είναι το στέλεχος που προβληματίζει περισσότερο.