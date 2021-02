Πολιτική

Στις Βρυξέλλες ο Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μεταβαίνει ο ΥΠΕΞ. Ποια τα "καυτά" θέματα στην ατζέντα.

Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί αύριο Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Τα βασικά ζητήματα της ημερήσιας διάταξης αναμένεται να είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, οι εξελίξεις στη Μιανμάρ και στο Χονγκ-Κονγκ και η «Στρατηγική Πυξίδα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης οι υπουργοί αναμένεται να έχουν τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ‘Αντονι Μπλίνκεν.