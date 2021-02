Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο

25 άνθρωποι κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε σε γηροκομείο στο Περιστέρι, στο οποίο διαπιστώθηκαν κρούσματα κορονοϊού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στον οίκο ευγηρίας “Στοργή” εντοπίστηκαν 32 κρούσματα, τα 25 εκ των οποίων κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ασθενείς μεταφέρονται στα νοσοκομεία “Αττικόν” και “Αγία Όλγα”.

Πηγή: lawandorder.gr