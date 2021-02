Πολιτική

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Για προσωπική χρήση και μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ποιες ομάδες πληθυσμού παίρνουν σειρά για να εμβολιαστούν. Πως θα γίνει το άνοιγμα της αγοράς.

Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το άνοιγμα της αγοράς αλλά και τις κατηγορίες ανθρώπων που παίρνουν σειρά για να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο κ. Γεωργαντάς τόνισε ότι κάποιος μπορεί να πάρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού αν έχει κάνει τις δυο δόσεις του εμβολίου, ωστόσο όπως είπε αυτό είναι για προσωπική χρήση και μόνο. Σημείωσε παράλληλα, ότι «συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα παρά την έκδοση του πιστοποιητικού εμβολιασμού»

Όπως είπε στην ΕΕ έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με ένα αντικείμενο, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να αποφεύγεται η διαδικασία με τα τεστ και την καραντίνα.

Σχετικά με τους εμβολιασμούς ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα με υψηλό κίνδυνο νόσησης, ανεξαρτήτου ηλικίας, καθώς και η ηλικακή ομάδα των 70 – 75 ετων

Μιλώντας για το άνοιγμα της αγοράς και αν θα υπάρξουν περιορισμοί μέσω του sms, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως «προσπαθούμε να διευκολύνουμε την ανάγκη με κάποιο τρόπο η αγορά να λειτουργήσει», ωστόσο αυτό θα γίνει μετά από την εισήγησης της επιτροπής των λοιμωξιολόγων.

Τέλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η περίπτωση ώστε να υποστηρικτεί τεχνικά το άνοιγμα της αγοράς.