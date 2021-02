Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΦΣΘ: έτοιμα τα φαρμακεία για τη διενέργεια εμβολιασμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό των πολιτών με ασφάλεια και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας, αναφέρει ο ΦΣΘ.

Έτοιμοι να αναλάβουν τη διενέργεια εμβολιασμών κατά της COVID-19 είναι οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης. Όπως δηλώνουν, όταν φτάσουν στη χώρα μας εμβόλια για τα οποία δεν θα απαιτούνται ειδικές συνθήκες συντήρησης (όχι βαθιά κατάψυξη, μία δόση), οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να συμμετάσχουν στον εμβολιασμό των πολιτών με ασφάλεια και τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας, συμβάλλοντας στην ανοσοποίηση του γενικού πληθυσμού και τον περιορισμό της πανδημίας, μειώνοντας ταυτόχρονα το φόρτο εργασίας στις δημόσιες δομές υγείας.

«Τα φαρμακεία είναι μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και καθημερινά οι φαρμακοποιοί δίνουν τον δικό τους αγώνα για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Είναι καταρτισμένοι επιστήμονες υγείας και πλέον είναι πιστοποιημένοι και από το νόμο να διενεργούν αντιγριπικά εμβόλια και να χορηγούν αντιτετανικό ορό», τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης.

Παράλληλα αναφέρει ότι στα πλεονεκτήματα της διενέργειας των εμβολιασμών κατά της COVID-19 και από τα φαρμακεία είναι ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον φαρμακοποιό τους, ο οποίος ήταν και παραμένει στην πρώτη γραμμή επαφής μαζί τους, η πρόσβαση στο χώρο του φαρμακείου είναι εύκολη και η προμήθεια και η διενέργεια του εμβολίου γίνονται στον ίδιο χώρο χωρίς περιττές μετακινήσεις του πολίτη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP), περίπου το 20% των φαρμακείων παγκοσμίως αξιοποιούνται ως κέντρα εμβολιασμού της κοινότητας. Ενδεικτικά κάποιες χώρες όπου οι φαρμακοποιοί έχουν ενεργό συμμετοχή στη διενέργεια εμβολιασμών είναι η Αργεντινή, η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξάλλου, ήδη από το 2011 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τα στάνταρ των ποιοτικών φαρμακευτικών υπηρεσιών, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να διενεργεί εμβολιασμούς συμμετέχοντας σε αντίστοιχα προγράμματα και συμβάλλοντας στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης.

«Οι φαρμακοποιοί και στη χώρα μας-ως επαγγελματίες υγείας που απολαμβάνουν της υψηλής εμπιστοσύνης των ασθενών και αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης- μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διενέργεια εμβολιασμών, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και συμβάλλοντας στην αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού κατά της πανδημίας», τονίζει ο κ. Ευγενίδης.