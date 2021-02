Life

Ελένη Δήμου στο “Πρωινό” για #MeToo: έχω προσωπική εμπειρία με δικό μου παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η τραγουδίστρια για όσα ακούγονται και όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στον χώρο του θεάματος.