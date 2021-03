Πολιτισμός

“Found Not Lost”: Φωτογραφίες του Elliott Erwitt

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται μέρος του έργου ενός θρύλου της φωτογραφικής κάμερας

Βουτιά στα βαθιά του αρχείου του φωτογράφου του Magnum, Elliott Erwitt είναι το λεύκωμα «Found Not Lost», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gost Books και παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα μέρος του έργου ενός θρύλου της φωτογραφικής κάμερας το οποίο αγνοούσαμε.

Σε πάνω από 70 χρόνια καριέρας, ο Erwitt κατάφερε να έχει ένα αρχείο περίπου 600.000 φωτογραφιών που χαρακτηρίζονται από μια ήρεμη, πνευματώδη γοητεία την οποία κάποτε ο φίλος του και επίσης θρύλος της κάμερας, ο Henri Cartier-Bresson, είχε περιγράψει ως «ένα χαμόγελο από τον βαθύτερο εαυτό του». Ανάμεσα σε αυτές, ένα πορτρέτο της Τζάκι Κένεντι τσακισμένης από τη θλίψη στη κηδεία του συζύγου της, του Τζον Φιτζέραλντ, και ένας έξαλλος Ρίτσαρντ Νίξον να σκουντά στο στήθος τον Νικίτα Χρουστσόφ στην περίφημη οργισμένη συζήτησή τους στη Μόσχα το 1959. Ο Erwitt είχε επίσης κάνει αξιομνημόνευτα πορτρέτα διασήμων, όπως της Μέριλιν Μονρόε, του Τσε Γκεβάρα και της Σιμόν ντε Μποβουάρ. Τα παιδιά είναι συχνά παρόντα στη δουλειά του, αλλά ακόμη πιο συχνά, τα σκυλιά (τα «Woof» και «Son of Bitch» είναι δύο μόνο από τα λευκώματά του με θέμα τα αγαπημένα τετράποδα).

Σε ηλικία 92 χρόνων σήμερα, ο Erwitt έστρεψε την προσοχή του στο αχανές αρχείο του. Ενώ διάλεγε φωτογραφίες για την αφιερωμένη σε αυτόν αναδρομική έκθεση «Home Around the World» στο Harry Ransom Center στο Όστιν του Τέξας το 2016, έπιασε τον εαυτό του να επανεκτιμά πολλές φωτογραφίες του τις οποίες είχε προηγουμένως προσπεράσει ή και απορρίψει. «Υπάρχουν στιγμές για φωτογραφίες που σε χαιρετίζουν και υπάρχουν στιγμές να τις ακούς» είχε πει.

Το καινούργιο λεύκωμα «Found Not Lost» συγκεντρώνει αυτές τις φωτογραφίες που ανακτήθηκαν από τη λήθη και διασώθηκαν από την αφάνεια. Ο Erwitt έχει συμπεριλάβει αρκετές σπουδές ατόμων που ο φακός του αιχμαλώτισε σε στιγμές ρέμβης, καθώς και ματιές της κάμερας του σε μοναχικές φιγούρες περαστικών (συχνά ο φακός τραβά από πίσω). Κάποιες φορές ο φακός του υπαινίσσεται έναν άλλο κόσμο· όπως στο πορτρέτο δύο μαύρων κοριτσιών που ποζάρουν σε έναν δρόμο στη Νέα Ορλεάνη του 1947, με τη μια να έχει στην αγκαλιά της μια μαύρη κούκλα και η άλλη, μια λευκή.