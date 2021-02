Κόσμος

Διεθνή σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης από καλλιτέχνες (βίντεο)

Ο κόσμος του θεάματος βοά για ανάρμοστες συμπεριφορές διάσημων σταρ, όπως ο Ντομίνγκο όπως ο Κέβιν Σπέισι.

Του Τάκη Σφυρή

Οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις με πρωταγωνιστές μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου καλλιτεχνικού στερεώματος, που βρέθηκαν σε θέσεις ευθύνης, έφεραν προ των ευθυνών τους σπουδαίους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Οι καριέρες μεγάλων θεατρανθρώπων, όπως ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι και ο τενόρος Πλάθιδο Ντομίνγκο κατέρρευσαν, όταν ξεσκεπάστηκε η κατάχρηση εξουσίας που άσκησαν με σεξουαλικά ανταλλάγματα.

Ο Πλάθιντο Ντομίνγκο

«Φτερό στον άνεμο γυναίκας μοιάζει»… Καθιερώθηκε στον γυάλινο μη μου άπτου κόσμο της όπερας ο τενόρος από την Ισπανία, Πλάθιδο Ντομινγκο, υποδυόμενος τον γυναικά δούκα της Μάντουα στην όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, Ριγκολέτο.

Η ζωή δεν είναι μελόδραμα. Και η καριέρα του 80χρονου πλέον σούπερ σταρ της όπερας κορυφώθηκε φάλτσα. Ανερχόμενες λυρικές μονωδοί είδαν τα όνειρά τους για μια σταδιοδρομία να χαραμίζονται με την άρνησή τους να δεχτούν τις θωπείες του, ή πιο κομψά το φλερτ του.

Ο Ντομίνγκο, διευθυντής της όπερας του Λος Αντζελες, της όπερας της Ουάσινγκτον και με συμβόλαια για εμφανίσεις στα πιο διάσημα θέατρα του κόσμου, απαλλάσσεται τον καθηκόντων του, όταν επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες. Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις τους. Μια από τις φωνές του αιώνα δεν βρήκε δύναμη να πει συγγνώμη. Παρά μόνο να υπογράψει μια ανακοίνωση, αναφέροντας «αντιλαμβάνομαι ότι οι κανόνες και τα κριτήρια βάσει των οποίων κρινόμαστε σήμερα, όπως είναι άλλωστε το πρέπον, είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Ο Τζέιμς Λιβάιν

Ο δρόμος του Ντομίνγκο συναντήθηκε άπειρες φορές με εκείνον του Αμερικανού αρχιμουσικού Τζειμς Λιβάιν. Επί τέσσερεις και πλέον δεκαετίες ήταν καλλιτεχνικός και μουσικός διευθυντής στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης.

Η εμφάνισή του το 2017 θα είναι και η τελευταία. Ο κορυφαίος καλλιτεχνικός οργανισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, η περιώνυμη MET θα τον απολύσει, όταν κατόπιν έρευνας που διέταξε η ίδια επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες πολλών νεαρών ανδρών ό,τι υπήρξαν θύματα των ερωτικών του επιθέσεων και πιέσεων. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός του Λιβάιν ήταν κοινό μυστικό, αλλά η παλιανθρωπιά του εξέπληξε. Ένας από τους λέοντες της κλασικής μουσικής εξέπεσε σε ποντίκι νοσηρής ηθικότητας.

Ο Λιβάϊν ακόμα και σήμερα αρνείται τις κατηγορίες καταδικάζοντας στη λήθη την ίδια την ιστορία του.

Ο Κέβιν Σπέισι

Τον μεγαλύτερο πάταγο έκανε όμως η υπόθεση Κέβιν Σπέισι. Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης υπήρξε τραγικό θύμα των ίδιων του των αρρωστημένων ορέξεων, ειδικά όταν βρέθηκε στην θέση του διευθυντή σε ένα από τα πλέον καταξιωμένα θέατρα του κόσμου, το Old Vic, το πάλαι ποτέ Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας, που λάμβανε κρατική χρηματοδότηση.

Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα θύμωσε πολύ όταν ο Σπέισι παραδέχτηκε την σεξουαλικότητά του: τότε που ξεκίνησαν οι καταγγελίες για σωρεία σεξουαλικών παρενοχλήσεων εις βάρος νεαρών ανδρών. Ο Σπέισι που είχε σώσει το Old Vic από τη μετατροπή του σε καμπαρέ του αίσχιστου είδους απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του θεάτρου όταν διαπίστωσε ότι ήταν αληθινές οι κατηγορίες είκοσι ανθρώπων του θεάτρου ότι ο Σπέισι συμπεριφέρθηκε απέναντί τους ως κίναιδος.

Ανάλογες κατηγορίες αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Σπέισι στις Ηνωμένες Πολιτείες που όμως άπτονται της προσωπικής του κοσμικής ζωής.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν

Πολλές άλλες διασημότητες που βρέθηκαν σε θέση ισχύος, αλλά καταχράστηκαν την εξουσία για ερωτικά αντάλλαγμα εξέπεσαν του βάθρου τους. Όλα ξεκίνησαν με την καταιγίδα των αποκαλύψεων για τον βίο και την πολιτεία του κινηματογραφικού παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινστιν, η θρυαλλίδα για το ξέσπασμα του κινήματος #MeToo.

Πολλές από τις ταινίες της εταιρείας παραγωγής του είχαν την μερική χρηματοδότηση εθνικών κινηματογραφικών ενώσεων. Η προσπάθεια να τη διασώσει δεν απέδωσε. Δεν μπορεί ούτε να την κηρύξει σε χρεωκοπία, για να γλυτώσει από τους δανειστές τους. Και κυρίως του κατηγόρους του. Που ζητούν και χρηματική δικαίωση.