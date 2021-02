Πολιτική

Χρήστος Παππάς: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από την Ιντερπόλ

Ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής πιθανολογείται πως έχει διαφύγει στο εξωτερικό, μετά την καταδίκη του σε πολυετή κάθειρξη.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον φυγόποινο χρυσαυγίτη Χρήστο Παππά εκδόθηκε από την Ιντερπόλ.

Ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής πιθανολογείται ότι έχει διαφύγει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε χώρα των Βαλκανίων, για να αποφύγει τη σύλληψη, μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 13 ετών και τριών μηνών.

Η Ελληνική Αστυνομία έχασε τα ίχνη του από τον περασμένο Οκτώβρη.