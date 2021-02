Life

Έλενα Παπαρίζου: ο βιασμός που τη συγκλόνισε, τα botox και τα ψευδή δημοσιεύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σπουδαία τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή, μίλησε για την απώλεια που σημάδεψε τη ζωή της, για το ερχομό της στην Ελλάδα και τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν.

Σε μια εξομολόγηση για την ζωή και την καριέρα της, απο την πρώτη εμφάνιση στην σκηνή μέχρι σήμερα, προχώρησε η Έλενα Παπαρίζου, καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Η σπουδαία τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη της εμφάνιση στη μουσική σκηνή, μίλησε για την απώλεια που σημάδεψε τη ζωή της, για το ερχομό της στην Ελλάδα και τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν.

Για τα περιστατικά παρενόχλησης στον χώρο του θεάματος τόνισε: "Γνωρίζω ότι γίνονται σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε όλους του χώρους. Στεναχωριέμαι αφάνταστα. Δεν μου έχει συμβεί", είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια κάνοντας γνωστή όμως την περιπέτεια της κολλητής της φίλης. "Όταν πήγαινα στην έκτη δημοτικού, μία συμμαθήτριά μου, 13 ετών, την βίασε ένας άνθρωπος και από τότε είχε αλλάξει η ζωή της πάρα πολύ" είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα ψευδή δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για την ίδια, η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέφερε πως δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. "Όταν τα διάβαζα ή μου τα μετέφεραν άλλοι γινόμουν χάλια. Έχω αποφασίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δεν θέλω να διαβάσω και δεν θέλω να ξέρω. Εμένα η δουλειά μου είναι η μουσική, που ενώνει κόσμο και προσφέρει πολύ ωραία πράγματα".

Παράλληλα, η δημοφιλής τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως έχει κάνει μπότοξ δύο φορές στη ζωή της. "Έχω κάνει μπότοξ δύο φορές. Και τις δύο φορές ένιωθα πάρα πολύ φυλακισμένη. Δεν μπορούσα να εκφραστώ. Θέλω να «πονέσω» την ώρα που τραγουδάω. Κάπως με πάγωσε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνω στο μέλλον. Είναι κάτι που για την ώρα δεν με απασχολεί" ανέφερε η Έλενα Παραρίζου.