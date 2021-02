Κόσμος

Κορονοϊός - Ομάν: Απαγορεύει την είσοδο ταξιδιωτών από δέκα χώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας στο Ομάν. Ποιες χώρες αφορά.

Το Ομάν απαγορεύει την είσοδο στους ταξιδιώτες από δέκα χώρες για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού

Οι αρχές του Ομάν δεν θα επιτρέπουν την είσοδο σε ταξιδιώτες από δέκα χώρες για δεκαπέντε ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αποτρέψουν την εξάπλωση του νέου κορονοϊού, ιδίως ορισμένων παραλλαγμένων στελεχών του, ανακοίνωσε σήμερα η επιτροπή που έχει επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Οι δέκα χώρες είναι το Σουδάν, ο Λίβανος, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Νιγηρία, η Τανζανία, η Γκάνα, η Γουινέα, η Σιέρα Λεόνε και η Αιθιοπία. Το μέτρο θα εφαρμοστεί μεθαύριο Πέμπτη.