Πολιτική

Δένδιας: η Ελλάδα είναι "όμηρος" της Τουρκίας λόγω δήθεν διμερών ζητημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή την "αναμονή" της Ελλάδας να ενταχθεί ως πλήρες μέλος της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό 2021 των Ηνωμένων Εθνών με μαγνητοσκοπημένη παρέμβαση, εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας COVID-19.

Ο Υπουργός επανέλαβε την πεποίθηση ότι ο έλεγχος εξοπλισμών, ο αφοπλισμός και η μη-διασπορά πυρηνικών όπλων παραμένουν καίρια συστατικά της διεθνούς σταθερότητας και σημείωσε πως η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε ένα νομικά δεσμευτικό, επί τη βάσει Συνθηκών, βιώσιμο και λειτουργικό σύστημα ελέγχου εξοπλισμών.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα χαιρετίζει την παράταση ισχύος της Συνθήκης New START. Υποστηρίζει δε σταθερά τη Συνθήκη Μη-Διασποράς Πυρηνικών Όπλων (NPT) και τους τρεις πυλώνες της (μη-διασποράς πυρηνικών, πυρηνικού αφοπλισμού και ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας).

Τέλος, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη διεύρυνσης των μελών της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό και επανέλαβε την προσδοκία της χώρας μας να καταστεί πλήρες μέλος, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο παλιότερος παρατηρητής και υπογραμμίζοντας πόσο παρωχημένο είναι να έχει καταστεί όμηρος απαράδεκτων προσκομμάτων από άλλο κράτος λόγω δήθεν διμερών ζητημάτων.