Lockdown: Το σχέδιο για να ανοίξει το λιανεμπόριο

Το πλάνο για το άνοιγμα της αγοράς, το ειδικό sms και οι αντιδράσεις των εμπόρων.

Άμεση προτεραιότητα του κυβερνητικού επιτελείου αποτελεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις αρχές του Μάρτη, με το στίγμα της πανδημίας να επιβαρύνει και την οικονομία. Όλα, ωστόσο, θα κριθούν από την εξέλιξη της πανδημίας αυτή την εβδομάδα, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται την ερχόμενη Παρασκευή.

Δεδομένη της διασποράς του ιού, οι πληροφορίες θέλουν το άνοιγμα των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου να γίνεται με φυσική παρουσία και όχι μόνο με click away, το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις.

Σχεδιάζεται, παράλληλα και ένας νέος αριθμός για την αποστολή sms, ειδικά για ψώνια, όπως εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής.

Αν και οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν όταν το επιτρέψουν επιδημιολογικά δεδομένα, ο προσανατολισμός του κυβερνητικού επιτελείου είναι να τερματιστεί το σκληρό lockdown που ισχύει στην Αττική και σε ορισμένες άλλες περιοχές, ξεκινώντας µε το άνοιγμα του λιανεμπορίου την 1η ή στις 8 Μαρτίου. Ο βασικός στόχος, εξάλλου, που τίθεται είναι να καταστεί εφικτό το ευρύτερο άνοιγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας μέχρι το Πάσχα. Το άνοιγμα θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτηθεί από την πορεία της καμπύλης των δεδομένων της λοίμωξης. Στην παρούσα φάση διαπιστώνεται σταθεροποίηση των κρουσμάτων, των νοσηλειών και των θανάτων, αλλά εικάζεται ότι σύντομα θα εμφανιστούν τάσεις κάμψης.

Σε κάθε περίπτωση, ο εμπορικός κόσμος ζητεί η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου να είναι ολική, χωρίς ραντεβού και -το σημαντικότερο- να μην ξανακλείσει η αγορά.

Εκπτώσεις και τον Μάρτιο

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) ζητεί από τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη την επαναλειτουργία των καταστημάτων από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου με ταυτόχρονη παράταση των εκπτώσεων έως το τέλος του μήνα. Υπενθυμίζεται πως οι χειμερινές εκπτώσεις τελειώνουν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ από την έναρξή τους έως και τη λήξη τους τα καταστήματα θα έχουν λειτουργήσει κανονικά μόλις 12 μέρες. Οι έμποροι εκτιμούν ότι φέτος θα χάσουν περίπου 3,5 δισ. ευρώ από τον περσινό αντίστοιχο τζίρο των 5,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, μεγάλος όγκος των προϊόντων που είχαν προμηθευτεί για να διαθέσουν τη χειμερινή περίοδο παραμένει απούλητος στα ράφια των καταστημάτων, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται όσο συνεχίζονται τα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας.

Στην επιστολή προς τον κ. Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του ΕΣΑ Σταύρος Καφούνης σημειώνει πως «λόγω των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει το εμπόριο και της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων αδιάθετου αποθέματος, ειδικά στα προϊόντα μόδας, σας μεταφέρουμε το αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας για παράταση των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων 2021 έως το τέλος Μαρτίου». Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων οι έμποροι έχουν «χάσει» μέσα σε ένα εξάμηνο τον τζίρο της Black Friday, αλλά και περίπου 2 δισ. ευρώ από τον χριστουγεννιάτικο τζίρο. Για τις φετινές χειμερινές εκπτώσεις ήλπιζαν ότι με ανοιχτά καταστήματα θα μπορούσαν να περισώσουν τον μισό περσινό τζίρο τους, όμως οι ελπίδες τους μετά το τρίτο lockdown εξανεμίστηκαν.

Οι σκέψεις για την εστίαση

Οι όποιες αποφάσεις για την επανεκκίνηση της εστίασης αναμένονται από τα μέσα Απριλίου και μετά, ανάλογα βέβαια και με την πορεία της πανδημίας. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, τα καφέ και τα εστιατόρια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αρχικά στους εξωτερικούς χώρους, καθώς θα έχει ανοίξει ο καιρός, ενώ η αρχή θα γίνει με καθήμενους σε τραπέζια με αποστάσεις μεταξύ τους. Σε κάθε τραπέζι θα μπορούν να κάθονται έως τέσσερα ή έως έξι άτομα αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας. Ήδη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν και είναι νωρίς ακόμα, εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τους εναλλακτικούς τρόπους για τη λειτουργία της εστίασης.

