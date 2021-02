Πολιτική

Βουλή: σκληρή κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για τον Κουφοντίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μετωπική» μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με επιστητό το αίτημα Κουφοντίνα για μεταγωγή και την απεργία πείνας που πραγματοποιεί.

Υψηλοί τόνοι επικράτησαν στη Βουλή μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης με επίκεντρο την απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θανάσης Πλεύρης, αντέδρασε έντονα στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τα στελέχη του ότι «υπερασπίζονται τον Δημήτρη Κουφοντίνα ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του».

«Έρχεστε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του Κουφοντίνα, τον 11 φορές καταδικασθέντα για θανάτους τρομοκράτη, ενώ εμείς ερχόμαστε ως πληρεξούσιοι των θυμάτων του Κουφοντίνα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Πλεύρης, απαντώντας στον πρώην πρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Βούτση, που κατηγόρησε τη κυβέρνηση «για εμβληματική, εκδικητικού τύπου, πράξη στο πρόσωπο ενός κρατουμένου».

«Όποιος κάνει απεργία πείνας με αίτημα να εκτίσει ποινή στο Κορυδαλλό, δεν είναι κυριαρχικό του δικαίωμα. Τον Κορυδαλλό δεν θα τον κάνουμε φυλακή ισοβιτών επειδή το θέλει ο Κουφοντίνας», είπε ο κ. Πλεύρης και προσέθεσε.

«Εμείς που είμαστε σε αυτή τη παράταξη, παρότι κινδυνεύουμε από επιθέσεις, είμαστε αποφασισμένοι, παρότι γνωρίζουμε ότι μπορεί να βρεθούν οπαδοί του Κουφοντίνα και να μας σκοτώσουν, και δεν πρόκειται να αποστούμε από τις αρχές και τις αξίες μας. Εσείς δίνεται πλήρη στήριξη στον Κουφοντίνα και έρχεστε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι του και εμείς ερχόμαστε ως πληρεξούσιοι δικηγόροι της κοινωνίας».

«Η ΝΔ όρισε με πολιτική της επιλογή τις φυλακές Γ ΄ τύπου, τις οποίες κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ παρέχοντας ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για έναν άνθρωπο καταδικασθέντα για 11 ανθρωποκτονίες. Οι φυλακές Κορυδαλλού είναι για υπόδικους και για καταδικασθέντες για ελαφριά αδικήματα και όχι για εγκληματίες», επισήμανε ο κ. Πλεύρης. Παράλληλα επέκρινε τον κ. Βούτση που συνέκρινε την αποφυλάκιση ενός καταδικασθέντα για πράξεις ναρκωτικών, με τον τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, που έχει, όπως είπε, καταδικασθεί για βαρύτατα κακουργήματα.

«Η Κεντροαριστερά πιστεύει ότι πρέπει είναι πολύ χαμηλές οι ποινές για κακουργήματα και η Κεντροδεξιά πιστεύει στο σωφρονισμό με ποινές ανάλογες», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

«Ξεχάσατε ότι έχει αποφανθεί η Δικαιοσύνη και καταλόγισε βαρύτατες ποινές στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Η Βουλή δεν είναι κατήγορος. Εσείς θέλετε να ξανακάνετε τη δίκη με τους δικούς σας όρους», σχολίασε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.

Νωρίτερα, ο κ. Βούτσης υποστήριξε ότι, αναφύεται ζήτημα δημοκρατίας στη χώρα με συρρίκνωση των δικαιωμάτων και κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι, «στήνει ένα ιδιότυπο αυταρχικό και εκδικητικό αστυνομικό κράτος».

«Η σιωπή δεν είναι χρυσός, είναι μαύρη συνενοχή. Κωφεύετε επί μέρες για το ζήτημα της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα. Μία υπόθεση η οποία οδηγείται σε δραματική εξέλιξη για τη ζωή του κρατουμένου, καταδικασθέντος για εγκληματικές πράξεις τρομοκρατίας. Αυτό που ζητάει είναι να εφαρμοστεί ο νόμος της ΝΔ, που εσείς -και όχι εμείς- ψηφίσατε. Ο νόμος είναι σαφής, εφόσον αρθεί το καθεστώς στις αγροτικές φυλακές ο κρατούμενος επιστρέφει στη φυλακή από την οποία είχε μεταταχθεί», ανέφερε ο κ. Βούτσης και προσέθεσε: «Σημειώνω ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, που θα ήταν η τελευταία από την οποία θα ζητούσε κανείς μία δήλωση για το θέμα, απάντησε ότι ο νόμος ισχύει για όλους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης επιτέθηκε με τη σειρά του στον κ. Πλεύρη, καταλογίζοντας του «ακροδεξιό νομικό παραλήρημα που φθάνει στο σημείο να χωρίζει τη Βουλή ανάμεσα σε αυτούς που υπερασπίζονται τους θύτες και αυτούς που υπερασπίζονται τα θύματα».

«Φτάσατε στο κατώτατο σκαλοπάτι της απόλυτης αναξιοπρεπούς τοποθέτησης στο Κοινοβούλιο.

Χωριζόμαστε πράγματι σε δύο πλευρές. Η μία είναι αυτή που υπερασπίζεται τις αρχές του κράτους δικαίου και θέλει να εφαρμόζεται ο νόμος αδιακρίτως και από την άλλη είναι εκείνοι που θέλουν το κράτος δικαίου να μετατρέπεται σε κράτος Κουφοντίνα που δεν σέβεται ούτε το νόμο ούτε τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό ήταν ο Κουφοντίνας, ο οποίος έκανε βασικό οδηγό της ζωής του να μην σέβεται τους νόμους και να αγνοεί την ανθρώπινη ζωή αδιαφορώντας για αυτήν με κυνικό και απαράδεκτο τρόπο», τόνισε ο κ. Ραγκούσης.

Ακόμα, ο κ. Ραγκούσης υπερασπίστηκε το Ποινικό Κώδικα που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «ήταν το αποτέλεσμα της επιστημονικής αφρόκρεμας της χώρας».

«Η ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα, κρέμεται από μία κλωστή. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πεθάνει. Ζητάμε από την κυβέρνηση τώρα να εφαρμόσει και να σεβαστεί τους νόμους της χώρας και να αποδείξει ότι η Ελληνική Δημοκρατία είναι κράτος δικαίου εντός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και θα λειτουργήσει έτσι ώστε να αποδείξει ότι δεν φοβάται, δεν εκδικείται, δεν είναι αδιάφορη στην ζωή και τον θάνατο οποιουδήποτε», υποστήριξε νωρίτερα η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Θεανώ Φωτίου.

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας χαρακτήρισε περίεργα τα όσα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Δημήτρη Κουφοντίντα καταλογίζοντας του «ιδεολογικές εμμονές στο να υπερασπίζεται και να ζητάς λευτεριά για ένα κατά συρροή δολοφόνο».