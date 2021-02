Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κορίνθου-Πατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε τίθενται σε ισχύ και πώς θα εξυπηρετηθούν οι οδηγοί.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου- Πατρών, λόγω της άσκησης πυρόσβεσης που θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ του κόμβου Λυκοποριάς και του κόμβου Δερβενίου, στην Κορινθία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την “Ολυμπία Οδό”, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην άσκηση και των διερχόμενων οδηγών, από τις 10 το πρωί της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου, έως το αργότερο τις 6το πρωί της Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (κατεύθυνση προς Αθήνα), με εξυπηρέτηση και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 136,7 και 138,9 με αμφιδρόμηση του δεξιού κλάδου (κατεύθυνση προς Πάτρα) του αυτοκινητοδρόμου.

Να σημειωθεί ότι η προγραμματισμένη άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του υπουργείου Υποδομών, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.