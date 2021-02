Κοινωνία

Βλάχος για Κούγια: Προσβάλλει τη νοημοσύνη και τη Δικαιοσύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση για τις δηλώσεις Κούγια από τον δικηγόρο του 25χρονου που έχει καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Απάντηση στον δικηγόρο του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξη Κούγια δίνει ο Γιάννης Βλάχος, δικηγόρος του 25χρονου που έχει καταγγείλλει τον σκηνοθέτη.

Ο κ. Κούγιας μεταξύ άλλων στην δήλωσή του έκανε λόγο για κατασκευή υποθέσεων με σκοπιμότητα, ενώ αναφέρει πως η υπόθεση τού εντολέα του έχει στόχο την κ. Μενδώνη, «η οποία είναι η μόνη αρμόδια υπουργός για την απεμπλοκή τής τεράστιας επενδύσεως στο Ελληνικό, ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι των δήθεν αρχαιολογικών ευρημάτων και να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η τεράστια επένδυση».

Η δήλωση του Γιάννη Βλάχου:

"Ο ισχυρισμός ότι ο εντολέας μου, Σουηδός πολίτης, έχει πολιτικά κίνητρα, προσβάλλει τη νοημοσύνη και τη Δικαιοσύνη που ενήργησε με αποφασιστικότητα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου, ενώ επιχειρεί να τρομοκρατήσει και να αποθαρρύνει θύματα και μάρτυρες.

Η απελπισία και η ένδεια υπερασπιστικών επιχειρημάτων δεν πρέπει να αποτελέσει λόγο για να δηλητηριαστεί περαιτέρω ο Έλληνας πολίτης που παρακολουθεί με τρόμο και απέχθεια όσα δυστυχώς συνέβησαν και αποκαλύπτονται καθημερινά. Δεν προσφέρεται ο ανθρώπινος πόνος και το σιωπηλό τραύμα αυτών των ανθρώπων για κομματική εκμετάλλευση.

Το δημοκρατικό και λειτουργικό πολιτικό μας σύστημα οφείλει να αποδείξει ότι δεν επιδέχεται κανενός είδους και σκοπιμότητας, άμεσους ή έμμεσους εκβιασμούς από κατηγορούμενους για βαρύτατα εγκλήματα, και να μην παρασυρθεί σε ανούσιες αντιπαραθέσεις με αφορμή μια κοινωνική και ποινική υπόθεση στην πλάτη κακοποιημένων παιδιών."

Νωρίτερα μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» είχε χαρακτηρίσει «καταρχήν ομολογία ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τα παιδιά», μετά την παραδοσή που έκανε ο δικηγόρος του σκηνοθέτη, και σημείωσε ότι, «πρέπει να δοθεί εξήγηση για ποιον λόγο είχε κατ’ιδίαν συναναστροφή με ανήλικα που ακόμα και δεν είχαν σχέση με το χώρο του θεάτρου».