Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δεκάδες κρούσματα σε ιδιωτική κλινική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άρχισαν διακομιδές ασθενών σε νοσοκομείο.

Τουλάχιστον 70 κρούσματα κορονοϊού έχουν εντοπιστεί σε ιδιωτική κλινική του Πειραιά, σύμφωνα με το OPEN TV. Μάλιστα, 10 ασθενείς που έχουν νοσήσει με κορονοϊό, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Ετσι εξηγείται και η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στον Πειραιά, όπου μέσα σε ένα 24ωρο εντοπίστηκαν 259 κρούσματα.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από το σύνολο των 2.147 κρουσμάτων, 1.047 εντοπίζονται στην Αττική με το κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά να «βράζουν». Το κέντρο της πρωτεύουσας καταγράφει 285 νέες μολύνσεις, ενώ ο Πειραιάς 259. Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων κορονοϊού σημειώνεται και στα δυτικά προάστια, με 140 νέες μολύνσεις, αλλά και στον νότιο τομέα Αθηνών, όπου διαπιστώθηκαν 100 νέα περιστατικά το τελευταίο 24ωρο.