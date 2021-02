Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1 για Λιγνάδη: ακυρότητες και παραλείψεις - κάτι μεγάλο παίζεται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Αυτά που έχουν συμβεί στην υπόθεση Λιγνάδη δεν συμβαίνουν ακόμα και στις πλέον αντισυνταγματικές χώρες της Άπω Ανατολής και της Αφρικής” τόνισε μεταξύ άλλων.

Για νομικές παραβάσεις, παραλείψεις και προκατάληψη στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη έκανε λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Αυτά που έχουν συμβεί στην υπόθεση Λιγνάδη δεν συμβαίνουν ακόμα και στις πλέον αντισυνταγματικές χώρες της Άπω Ανατολής και της Αφρικής” τόνισε ο κ. Κούγιας εξηγώντας ότι το να ασκηθεί ποινική δίωξη είναι δικαίωμα του εισαγγελέα.

“Το να συλλάβεις με ένταλμα συλλήψεως Έλληνα πολίτη χωρίς να συμφωνήσει ανακριτής και εισαγγελέας, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Το να δικαστεί ένας άνθρωπος και να καταδικαστεί είναι αποτέλεσμα τριών διαδικασιών. Αυτό που συμβαίνει στον κ. Λιγνάδη είναι πρωτοφανές” πρόσθεσε ο συνήγορός του.

“Τι λέει ο νόμος; πριν ασκηθεί ποινική δίωξη καλείς αυτούς που έχουν κάνει μήνυση, τα επιβεβαιώνουν και συμπληρώνουν ότι χρειάζεται. Είναι υποχρέωση του εισαγγελέα να καλέσει αυτόν τον οποίο καταγγέλλουν, να του δώσει τις καταθέσεις, να τις μελετήσει και να κάνει έγγραφες εξηγήσεις. Αλλιώς η διαδικασία είναι εντελώς άκυρη” σημείωσε ο κ. Κούγιας επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να τους μηνύσει όλους, εφόσον του το επιτρέψει ο κ. Λιγνάδης.

“Το πρώτο που παρατήρησα, μελετώντας τη δικογραφία, είναι οι νομικές παραβάσεις και ακυρότητες που υπάρχουν. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν σε μια τέτοια υπόθεση τόσες παραλείψεις και τόση προκατάληψη. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι παίζεται κάτι πολύ μεγάλο” πρόσθεσε.

Τόνισε ότι η υπουργός Πολιτισμού κα Μενδώνη σε απελπισία, προσπάθησε να απολογηθεί γιατί προσέλαβε τον κορυφαίο σκηνοθέτη και ηθοποιό ως διευθυντή του θεάτρου, και προχώρησε σε απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. “Παίζεται μια πολιτική μάχη. Είμαι σε απόγνωση. Υπάρχει μια στοχοποίηση. Η Δικαιοσύνη δεν λειτούργησε σωστά. Το περιεχόμενο των καταγγελιών είναι κωμικό”.