Σκάνδαλο με χιλιάδες πλαστά τεστ κορονοϊού στη Γουατεμάλα

Κόστισαν σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια. «Σοκαρισμένη» δηλώνει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Η αγορά 30.000 τεστ για τον νέο κορονοϊό από το υπουργείο Υγείας της Γουατεμάλας που αποδείχθηκαν πλαστά προκαλεί αγανάκτηση στη χώρα, όπου η διεύθυνση της εισαγγελίας που είναι αρμόδια για υποθέσεις διαφοράς διενεργεί πλέον έρευνα για την απάτη, υπόθεση στην οποία έσπευσε να αρνηθεί πως εμπλέκεται η αμερικανική κατασκευάστρια, η Atila Biosystems.

Η κυβέρνηση του προέδρου Αλεχάντρο Γιαματέι προχώρησε στην αγορά των τεστ αυτών στα μέσα του 2020 έναντι τιμήματος σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων, μέσω εγχώριας εταιρείας η οποία ανέλαβε ρόλο ενδιαμέσου, της Kron Cientifica e Industrial.

Το σκάνδαλο ξέσπασε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν η υπουργός Υγείας, η Αμέλια Φλόρες, προσέφυγε σε εισαγγελείς αρμόδιους για υποθέσεις διαφθοράς, επιρρίπτοντας ευθύνες στη διοίκηση της Kron και στον πρώην διοικητικό γενικό οικονομικό διευθυντή του υπουργείου Υγείας, τον Ρονάλντο Εστράντα, νυν υφυπουργό Πολιτισμού.

Η Kron αγόρασε τα τεστ από την Atila Biosystems, εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ. Όμως, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας, το αντιδραστήριο των τεστ που παραδόθηκαν είναι εντελώς ακατάλληλο για τεστ PCR.

Σύμφωνα με την κυρία Φλόρες, τα τεστ που αγοράστηκαν «δεν ανταποκρίνονται στην υπεσχημένη ποιότητα» και «δίνουν άκυρο αποτέλεσμα» — ούτε θετικό, ούτε αρνητικό.

Χθες Τρίτη ο γουατεμαλτέκος αντιπρόεδρος Γκιγιέρμο Καστίγιο απαίτησε η κυβέρνηση να καθαιρέσει όλους τους δημόσιους λειτουργούς που εμπλέκονται στην υπόθεση: «Είναι πολύ λυπηρό ότι εκτυλίσσονται τέτοιες απάτες στους κόλπους του κράτους (...), είναι έγκλημα κατά της υγείας και της ζωής των πολιτών», τόνισε.

Σε ανακοίνωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, η αμερικανική κατασκευάστρια των τεστ τόνισε πως οι αριθμοί σειράς και οι χρωματικοί κωδικοί των επίμαχων τεστ δεν ανταποκρίνονται σε αυτούς της παρτίδας που είχε παραγάγει για τη Γουατεμάλα.

«Η Atila Biosystems είναι σοκαρισμένη που μαθαίνει την απάτη η οποία διαπράχθηκε σε βάρος των πολιτών της Γουατεμάλας από πρώην εμπορικό εταίρο της που πλαστογράφησε τα τεστ», ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η Γουατεμάλα έχει καταγράψει ως αυτό το στάδιο 6.315 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 172.072 κρουσμάτων του SARS-CoV-2, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Η χώρα της κεντρικής Αμερικής πρόκειται να παραλάβει αύριο Πέμπτη τις πρώτες 5.000 δόσεις του εμβολίου της Moderna για τον νέο κορονοϊό, δωρεά της κυβέρνησης του Ισραήλ, ανακοίνωσε χθες ο γουατεμαλτέκος υπουργός Εξωτερικών Πέδρο Μπρόλο. Οι πρώτες δόσεις αυτές θα αξιοποιηθούν για την ανοσοποίηση μελών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, διευκρίνισε.