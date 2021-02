Life

Τσαρούχας: στα χέρια του Εισαγγελέα οι καταγγελίες στο ΣΕΗ για σεξουαλική βία (βίντεο)

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, μετά την παράδοση του φακέλου.

Λιγότερο από μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Πασχάλης Τσαρούχας.

Ο κ. Τσαρούχας παρέδωσε στον εισαγγελικό λειτουργό φακέλους με υποθέσεις που αφορούν σεξουαλική βία και έχουν καταγγελθεί στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου, δεσμευόμενος πως θα επανέλθει, αν χρειαστεί, να προσκομίσει νεότερα στοιχεία.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του εισαγγελικού γραφείου, ο ηθοποιός τόνισε «το ειδικό χαρακτηριστικό» που έχουν οι φάκελοι που προσκόμισε στην Δικαιοσύνη, εξηγώντας ότι είναι αποκλειστικά για υποθέσεις σεξουαλικής βίας.

«Καταθέσαμε με τους φακέλους. Ελπίζουμε για την καλύτερη έκβαση των υποθέσεων. Δεν μπορώ να πω ούτε πόσες υποθέσεις κατέθεσα, ούτε ποιες. Οι καταγγελίες είναι για προσβολή γενετήσιας ελευθερίας. Δεσμευθήκαμε ότι οποιαδήποτε νέο στοιχείο θα το συμπληρώσουμε», δήλωσε ο κ. Τσαρούχας.