Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τετάρτης για τα ζώδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους είναι μοιρασμένη στα δύο ή ημέρα, πόσους περιμένουν "εκπλήξεις" από την Πέμπτη και μετά.