Κοινωνία

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: να αναθεωρήσει η Πολιτεία τη στάση της για Κουφοντίνα

Αφού τονίζει ότι «τα εγκλήματα που διέπραξε καταδικάστηκαν τόσο από τα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και από την συλλογική συνείδηση», καλεί την Πολιτεία να προστατεύσει τη ζωή του.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σε δελτίο Τύπου της, επισημαίνει ότι «η Δικαιοσύνη είναι έννοια σύμφυτη με την επιείκεια και τον ουμανισμό» και απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία, «να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα της μεταχείρισης του κρατουμένου Δ. Κουφοντίνα, του οποίου η ζωή κινδυνεύει άμεσα μετά από πολυήμερη απεργία πείνας και δίψας και να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας του».

Και συνεχίζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, «τα εγκλήματα που διέπραξε καταδικάστηκαν τόσο από τα Ελληνικά Δικαστήρια όσο και από την συλλογική συνείδηση. Η Δημοκρατία έχει σταθερά θεμέλια και ισχυρούς θεσμούς που της επιτρέπουν να συνδυάζει την απαίτηση συμμόρφωσης στους νόμους με την τήρηση των αρχών του ανθρωπισμού».