Πολιτική

Μητσοτάκης: παράταση του lockdown λόγω της αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Πρωθυπουργός για τον εφησυχασμό των πολιτών, λόγω της προόδου του εμβολιασμού του πληθυσμού.

Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για παράταση του lockdown, είπε, μεταξύ άλλων:

«Έχουμε ένα πολύ θετικό νέο, το οποίο είναι η γρήγορη πρόοδος στη διαδικασία των εμβολιασμών. Εκτιμώ ότι σύντομα θα ξεπεράσουμε και το φράγμα του 1 εκατομμυρίου στην Επιχείρηση «Ελευθερία», η οποία κατά γενική ομολογία είναι άρτια οργανωμένη και τυγχάνει πολύ μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες. Αισθάνομαι, όμως ταυτόχρονα ότι η επιτυχία μας στον εμβολιασμό δημιουργεί και κάποια αισθήματα γενικότερου εφησυχασμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουμε χτίσει ακόμα τείχος ανοσίας και οι μήνες του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου είναι πολύ δύσκολοι μήνες -πάντα, παραδοσιακά- για όλες τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Είδαμε χθες μία απότομη αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην Αττική, η οποία εκ των πραγμάτων απομακρύνει την πρόθεσή μας, πάντα ακούγοντας τις οδηγίες των ειδικών, να προχωρήσουμε σε ένα σταδιακό άνοιγμα την 1η Μαρτίου.

Το βασικό, όμως, μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμψουμε είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε πολύ προσηλωμένοι στα μέτρα τα οποία ξέρουμε ότι δουλεύουν. Γνωρίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας είναι κουρασμένοι, έχουμε όμως αυτή τη στιγμή πραγματικά στα χέρια μας ένα όπλο το οποίο δεν είχαμε πριν από κάποιους μήνες και αυτό είναι το όπλο του εμβολιασμού. Kαι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της μεγάλης περιπέτειας».

Η παράταση του lockdown ήταν μονόδρομος, μετά και τον μεγάλο αριθμό νέων κρουσμάτων την Τρίτη, Ειδικά δε ο τετραψήφιος ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων που καταγράφηκε στην Αττική, καθώς και η αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ απο εισαγωγές ασθενών σε Κλινικές Covid και ΜΕΘ-Covid.





Τα τρία νομοσχέδια που συζητήθηκαν στο Υπουργικό

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τις σχέσεις γονέων και τέκνων και την λεγόμενη Συνεπιμέλεια, ο Πρωθυπουργός είπε, μεταξύ άλλων ό,τι «έχουμε ένα πολύ τολμηρό, αλλά ταυτόχρονα και ισορροπημένο κείμενο, το οποίο θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση» και ό,τι «ο κανόνας πια για άσκηση της γονικής μέριμνας είναι να γίνεται από κοινού και από τους δύο γονείς. Επίσης όμως, πολύ σημαντικό είναι η ενίσχυση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης για τυχόν διαφορές των γονέων. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να κατοχυρώσουμε την επικοινωνία του παιδιού με το γονέα με τον οποίον δεν διαμένει και να επιβάλλουμε την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, κάτι το οποίο γνωρίζουμε από την εμπειρία ότι δεν συμβαίνει πάντα. Είναι πολύ σημαντικό να επιμορφώσουμε τους δικαστές οι οποίοι εξετάζουν τις σχετικές υποθέσεις».

Για το νομοσχέδιο που αφορά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «τα άτυπα μέλη των οικογενειών μας, τα ζώα συντροφιάς» ανέφερε ότι «εκσυγχρονίζουμε πολύ ουσιαστικά το πλαίσιο που αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζώα συντροφιάς και ως προς τη δημιουργία ψηφιακών μητρώων και ως προς τα μητρώα για τις φιλοζωικές οργανώσεις, τα καταφύγια, τους εκτροφείς».

Τέλος, αναφορικά με το νομοσχέδιο για την τηλεργασία στο Δημόσιο, ο κ. Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλλων, «ξέρουμε ότι επεκτάθηκε η τηλεργασία εσπευσμένα λόγω της πανδημίας, αλλά είναι πια απολύτως προφανές ότι χρειάζεται μία μόνιμη θεσμική κατοχύρωση η οποία μπορεί να διευκολύνει και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης άλλα και της αυτονομίας του προσωπικού. Βέβαια μπορεί να διευκολύνει όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε υπαλλήλους -κυρίως γυναίκες- να διαχειριστούν καλύτερα την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Και βέβαια είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να προστεθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, καθώς εκμεταλλεύεται τις μεγάλες δυνατότητες που μας δίνει πια η τεχνολογία».

Το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε και τον διορισμό της Χριστίνας Παπακωνσταντίνου ως Υποδιοικήτριας στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Κλείνοντας την εισαγωγική τοποθέτηση του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «παρά την πανδημία, το νομοθετικό μας έργο προχώρα ανεμπόδιστα. Στη Βουλή συζητούνται αυτή τη στιγμή τέσσερα νομοσχέδια, έχουμε άλλα επτά που είναι έτοιμα προς κατάθεση, τέσσερα στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ενώ παράλληλα ξεδιπλώνονται δεκάδες άλλα δράσεις των Υπουργείων σε κάθε τομέα κυβερνητικής πολιτικής. Είναι ένας ρυθμός τον οποίον όχι απλά θα τον κρατήσουμε αλλά και θα τον επιταχύνουμε, για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου για την περίοδο 2020-2021».

ΣΥΡΙΖΑ: ο Πρωθυπουρός ρίχνει στους πολίτες την ευθύνη για την παράταση του lockdown

Απαντώντας στις αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, αναφέρει τα εξής:

Πριν από ένα χρόνο, στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα στο μόνο ουσιαστικό μέτρο που ο πρωθυπουργός καταφεύγει είναι στα συνεχή lockdown, χωρίς καμία στήριξη του συστήματος υγείας και της οικονομίας.

Ένα χρόνο μετά η εικόνα είναι η εξής: στην Αττική 8 στα 10 νοσοκομεία δεν έχουν ούτε μία διαθέσιμη ΜΕΘ και δεν μπορούν να απορροφήσουν νέες εισαγωγές, βλέπουμε εικόνες ντροπής με ράντζα στους διαδρόμους, δεκάδες κρούσματα εμφανίζονται σε κλειστές δομές στον Πειραιά, την Κυψέλη και τον Γέρακα.

Μπροστά σε αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση αποφασίζει μια νέα παράταση του lockdown.

Ο πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο για μια ακόμη φορά έριξε την ευθύνη στους πολίτες λέγοντας ότι αυτό γίνεται λόγω εφησυχασμού τους. Ο ίδιος με την ανικανότητα που τον διακρίνει όλο αυτό το διάστημα δεν δέχεται καμία ευθύνη.

Τον καλούμε άμεσα να προχωρήσει επιτέλους παράλληλα σε συνταγογράφηση των τεστ, επίταξη ιδιωτικών κλινικών, ελέγχους στους χώρους εργασίας και αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ.

Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε σε χειρότερο σημείο απ’ ότι ξεκινήσαμε. Οι πολίτες δεν βρίσκονται αντιμέτωποι μόνο με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και με την ανεμελιά Μητσοτάκη.