Παράξενα

Απίστευτο ιατρικό λάθος: Ξέχασαν γάζες μέσα στο σώμα χειρουργημένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του γιατρού.

(φωτογραφία αρχείου)

Σχεδόν πέντε μήνες μετά την επέμβαση γυναικολογικής φύσης στην οποία υποβλήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο, μία γυναίκα ενημερώθηκε, με αφορμή νέα επέμβαση λόγω μητρορραγίας, ότι οι αφόρητοι πόνοι που ένιωθε όλο αυτό το διάστημα οφείλονταν σε… ξεχασμένες γάζες.

Αυτό υποστηρίζεται στη μήνυση που κατέθεσε την Τρίτη, σε βάρος μαιευτήρα-γυναικολόγου και κάθε άλλου συνυπεύθυνου γιατρού-νοσηλευτή, μία γυναίκα από χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Η καταγγέλλουσα μετέβη στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της.

Η μήνυση αναφέρεται στο αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια «από πρόσωπο το οποίο όφειλε λόγω του επαγγέλματος του να επιδείξει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (ιατρική πράξη). Περιγράφεται ότι μετά την πρώτη προγραμματισμένη επέμβαση η καθημερινότητα της έγινε μαρτυρική και η υγεία της χειροτέρευε μέρα με τη μέρα. Χρειάστηκε να πάει δύο φορές σε Κέντρο Υγείας, να επισκεφθεί ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτική κλινική, να κάνει αλλεπάλληλες εξετάσεις, μέχρι που τελικά εντοπίστηκαν οι …γάζες.

Υποστηρίζεται ότι αφαιρέθηκαν συνολικά 15 γάζες. «Η εντολέας μου υπέβαλε μήνυση σε βάρος γιατρού-γυναικολόγου, διότι σε χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε από τον μηνυόμενο και την ιατρική του ομάδα σε δημόσιο νοσοκομείο, “ξέχασε” να αφαιρέσει τις ιατρικές γάζες, γεγονός που δυστυχώς έχει προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία της. Βιώνει μια μαρτυρική καθημερινότητα με ιδιαίτερη ψυχική επιβάρυνση λόγω της κατάστασης της υγείας της», δήλωσε στο Cretalive ο δικηγόρος Ζαχαρίας Λιπαράκης.

Πλέον αναμένεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: cretalive.gr