Τάσος Ξιαρχό στο “The 2Night Show”: Βιάστηκα σε ηλικία 6 ετών (βίντεο)

Ο βίαιος αλκοολικός πατέρας του, η σεξουαλική κακοποίηση σε τρυφερή ηλικία και το βρόμικο μπαρ.