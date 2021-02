Οικονομία

Παράταση εκπτώσεων: κατατέθηκε η τροπολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις, σύμφωνα με την πρωτοβουλία, που ελήφθη μετά απο πίεση της αγοράς

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, "Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε τροπολογία χθες, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, για τη δυνατότητα ρύθμισης της εκπτωτικής περιόδου έτσι ώστε να δοθεί παράταση στις εκπτώσεις έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Θα ακολουθήσει σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει και τις τελικές λεπτομέρειες".