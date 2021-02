Πολιτική

Τσίπρας: σκάνδαλο προσπάθειας συγκάλυψης των αποτρόπαιων πράξεων

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε ότι «το μόνο τεκμήριο που αμφισβητείται σήμερα είναι το δικό σας τεκμήριο πολιτικής αθωότητας».

Δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι είναι «εκτεθειμένος πολιτικά και ηθικά, γιατί, δεν ξέρω αν οργανώσατε, αλλά ανεχτήκατε μια αλληλουχία πράξεων και παραλείψεων που αφορούν τον κύριο Λιγνάδη, και την κυρία Μενδώνη, με τελευταίο και χειρότερο επεισόδιο της απόπειρας συγκάλυψης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε στον πρωθυπουργό προσπάθεια αντιπερισπασμού ώστε να αποφύγει να απαντήσει τα ερωτήματα για την υπόθεση Λιγνάδη και να δώσει εξηγήσεις, όπως είπε, όχι στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά στον ελληνικό λαό. Σημείωσε ότι η ατζέντα της σημερινής συζήτησης είναι οι «συγκλονιστικές αποκαλύψεις» και «ένα μεγάλο σκάνδαλο που αφορά την απόπειρα συγκάλυψης αυτών των αποτρόπαιων πράξεων», για τα οποία ο ελληνικός λαός περίμενε να ακούσει «έστω και μια συγνώμη, έστω και μια αναφορά στην ανάληψη πολιτικής ευθύνης και να δώσετε εξηγήσεις».

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε μεγάλο ευχαριστώ στα θύματα που άνοιξαν τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη και την κάθαρση, τολμώντας να δείξουν τις πληγές τους, βρίσκοντας το θάρρος και «να υποδείξουν τους ενόχους», «παρά το ότι πολλοί από αυτούς που υπέδειξαν ως ενόχους για την κακοποίηση τους ήταν πολύ ψηλά, ήταν με μεγάλη εξουσία ή με στενές διασυνδέσεις με την εξουσία». Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η Δικαιοσύνη έχει τον λόγο στο θέμα αυτό, θέτοντας τα εξής ερωτήματα: «Δεν υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες που συγκροτούν ένα πολιτικό σκάνδαλο; Δεν έγινε μπροστά στα μάτια όλων μας μια άκομψη, χοντροκομμένη και προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης; Δεν επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί το σκάνδαλο Λιγνάδη, ως "ταλαιπωρία ενός σκηνοθέτη για το τίποτε"; Ακόμα χειρότερα, δεν επιχειρήθηκαν να εμφανιστούν οι δημόσιες καταγγελίες και αποκαλύψεις ως παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας;».

Σχολίασε προς τον πρωθυπουργό ότι «αν κάποιο τεκμήριο αθωότητας αμφισβητείται σήμερα πολύ σοβαρά, αυτό είναι το τεκμήριο της δικής σας πολιτικής αθωότητας». Προσέθεσε ότι όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει τη συζήτηση, πλανιέται στην αίθουσα της Βουλής η "βαριά σκιά" της κυρίας Μενδώνη, την οποία «επιμένετε να προστατεύετε και στηρίζετε, παρά την κατακραυγή όλου του κόσμου της τέχνης εναντίον της». Του ζήτησε να απαλλάξει τον χώρο του Πολιτισμού από τη δική της παρουσία, υποστηρίζοντας ότι «είναι βαριά εκτεθειμένη για τον τρόπο που χειρίστηκε και επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο "Μενδώνη-Λιγνάδη"». Καταλόγισε στον κ. Μητσοτάκη πως κάνει ότι δεν ακούει την «πάνδημη απαίτηση» για αποπομπή της και «αποφασίζει να παραμείνει στη θέση της, να στηριχτεί. Να ξεπλυθεί πολιτικά». «Γιατί;», διερωτήθηκε: «Υπάρχει κάποιο ένοχο μυστικό που δεν ξέρουμε; Εγώ πάντως δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια υπουργός μπορεί να εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Και αυτό γιατί οι ευθύνες, είτε έτσι είτε αλλιώς, αντικειμενικά ανήκουν στον πρωθυπουργό».

Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε τα ερωτήματα αν η κυρία Μενδώνη από μόνη της άλλαξε τον νόμο για να καταργήσει τον διαγωνισμό και να διορίσει καλλιτεχνικό διευθυντή τον κ. Λιγνάδη, αν από μόνη της επικαλέστηκε στη Βουλή λόγους δημοσίου συμφέροντος για τον διορισμό, αν «από μόνη της αποφάσισε να επιχειρήσει με διάφορα προσχήματα τη συγκάλυψη επί σειρά ημερών, δίνοντας τη δυνατότητα στον κ. Λιγνάδη να λάβει όλα τα πιθανά μέτρα ώστε να εξαφανίσει πιθανές αποδείξεις της δράσης του». Ρώτησε αν από μόνη της «αποφάσισε να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή της πρώτης δημόσιας καταγγελίας, στις 6 του Φλεβάρη, την ημέρα δηλαδή που εκ των υστέρων μας είπατε, και αφού αφήσατε την ίδια τη Μενδώνη και τον Ταραντίλη να εκτεθούν με ψέματα, ότι εσείς ζητήσατε από τον Λιγνάδη να παραιτηθεί». Αν «από μόνη της αποφάσισε να ζητήσει μεν τη παραίτηση Λιγνάδη αλλά να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη, παρά να περιμένει -δίνοντας κρίσιμο χρόνο στον κατηγορούμενο να κρύψει τα όποια ίχνη- και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά όταν και μόνο όταν ήταν ήδη γνωστό πως κατατέθηκε μήνυση για μη παραγεγραμμένο αδίκημα;».

Ο κ. Τσίπρας ρώτησε τον πρωθυπουργό γιατί δεν επέδειξε και στην περίπτωση Λιγνάδη τα ίδια αντανακλαστικά που επέδειξε στην περίπτωση Μπεκατώρου και τι σήμα δίνει αυτό στα θύματα και στην κοινωνία. Ρώτησε τι σήμα δίνει ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ, Ν. Ρωμανός, όταν επιτίθεται στο ΣΕΗ «όταν επιχειρεί να τους βάλει την ταμπέλα του "αριστερού" και προσδίδει έτσι πολιτική σκοπιμότητα στην έντιμη στάση που κρατάνε, όταν τους κατηγορεί ότι ήξεραν και δεν μιλούσαν». «Σοβαρά τώρα; Αυτή είναι η γραμμή της ΝΔ;», τόνισε. Ρώτησε τι σήμα δίνει όταν ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης «φροντίζει να προϊδεάσει για την υπερασπιστική γραμμή της κυρίας Μενδώνη και να μας λέει ότι όσοι την καταγγέλλουν για τους αδιανόητους χειρισμούς της στην υπόθεση Λιγνάδη, το κάνουν επειδή είναι αριστεροί που τη μισούν γιατί δήθεν ξεμπλόκαρε μεγάλες επενδύσεις και το Ελληνικό». «Ο Νίκος Σ. δηλαδή και τα άλλα παιδιά που δημόσια κατήγγειλαν την κακοποίηση τους το έκαναν γιατί δεν θέλουν να γίνει το Ελληνικό;», υπογράμμισε. Παραπέμποντας σε δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη ποια ήταν η έγνοια του όταν είδε το φως της δημοσιότητας η υπόθεση, «να ενθαρρύνετε τα θύματα να μιλήσουν ή να προφυλάξετε τους θύτες από "τα σκυλιά";». «Κύριε Μητσοτάκη, λυπάμαι, αλλά είστε πολιτικά εκτεθειμένος και θα παραμένετε πολιτικά ακάλυπτος, όσο θα καλύπτετε την υπουργό σας», είπε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι διαχωρίζει απολύτως τη θέση του «από όσα ανεύθυνα γράφονται στα social media» και πως ο ίδιος έχει υποστεί τέτοιες επιθέσεις με χιλιάδες αναρτήσεις. Δήλωσε ότι καταδικάζει και διαφωνεί «αποφασιστικά, κάθετα, κατηγορηματικά, με πολλά από όσα η ασυδοσία του πληκτρολογίου σας καταλογίζει», σημειώνοντας ότι όμως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πράξει το αντίστοιχο, όταν στόχος ήταν οι πολιτικοί αντίπαλοί του. Τον κατηγόρησε ότι όταν ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης είχε μετατραπεί «σε μόνιμο αναμεταδότη εντός της βΒουλής των επιχειρημάτων των τρολ του διαδικτύου». «Από το δικό σας στόμα, που τώρα δοξολογεί τη ποιότητα των επιχειρημάτων, δεν βρήκε η απίστευτη συκοφαντία ότι ανταλλάξαμε τη Μακεδονία με τις συντάξεις; Από το δικό σας στόμα, που τώρα αγορεύει για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου, δεν ξεπήδησε η μεταφορά των δημοσιευμάτων του Μακελειού μέσα στο Κοινοβούλιο, και η απόπειρα ηθικού διασυρμού του νεκρού πατέρα μου- ως δήθεν συνεργάτη της χούντας;».

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «έρχεται σήμερα να παραδώσει μαθήματα για την ποιότητα της δημοκρατίας, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για μαθήματα υποκρισίας», λέγοντας ότι είναι «ο πρωθυπουργός που εν ονόματι των θεσμών έχει προβεί στα μεγαλύτερα θεσμικά ατοπήματα». «Η πράξη λέει ότι είστε αλλεργικός στο διάλογο. Η πράξη λέει ότι μετατρέψατε εν ονόματι της πανδημίας τη Βουλή σε άβουλη», είπε, σχολιάζοντας ότι αν πράγματι θέλει διάλογο ας τολμήσει να συζητήσει με τους φορείς του χώρου του πολιτισμού «που έχουν ξεσηκωθεί με τη στάση σας».

Μιλώντας για το κίνημα που σπάει τη σιωπή, υπογράμμισε ότι η κάθαρση πρέπει να στηριχθεί μέχρι τέλους, ότι με αυτό αναδείχθηκαν σειρά ζητημάτων, για την εργασιακή ανασφάλεια, για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και ότι πρέπει να σταλεί το μήνυμα στην κοινωνία ότι «ο αυταρχισμός της εξουσίας, που μπορεί να κρύβει εγκλήματα και να κουκουλώνει σκάνδαλα, αναδεικνύοντας μάλιστα τους άριστους αυτουργούς τους, έχει ένα όριο που είναι η αντίσταση όλων μας». Σε αυτό το πλαίσιο χαρακτήρισε ατυχή επιλογή του κ. Μητσοτάκη «να επιχειρήσει να ξεφύγει από τις ευθύνες του, μετατρέποντας τη συζήτηση για ένα τέτοιο ειδεχθές σκάνδαλο, σε συζήτηση για τη ποιότητα του πολιτικού διαλόγου».

Σημείωσε ότι το πρόβλημα είναι «οι πράξεις της κυβέρνησής σας», όχι μόνο για το θέμα Λιγνάδη, όπως είπε, αλλά για την πανδημία, την «οικονομική και κοινωνική καταστροφή», την αστυνομία «που αντιμετωπίζει φοιτητές σαν εγκληματίες στα πανεπιστήμια, την καταπάτηση των δικαιωμάτων, τη πιθανότητα να γίνουμε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά τη Βρετανία της Θάτσερ με νεκρό φυλακισμένο απεργό πείνας, την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, τις εκκρεμείς συντάξεις που τριπλασιάσατε, για το "σουρωτήρι" στο Αιγαίο από τους Τούρκους».

«Τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργείτε ή αυτά που δεν μπορείτε να λύσετε με τις πολιτικές και τη συμπεριφορά σας, είναι το λίπασμα για τα σχόλια και την κριτική εναντίον σας», σχολίασε, καλώντας τον πρωθυπουργό να μην ψάχνει στην αντιπολίτευση τους υπεύθυνους, «ψάξτε την ευθύνη στις πολιτικές σας, στην κυβέρνησή σας, μέσα σας». «Οι χυδαίοι είναι εντός των τειχών, όχι εκτός», κατέληξε, «το πρόβλημα είστε εσείς, όχι οι άλλοι, εσείς και μόνο εσείς κι από κει πρέπει ν' αρχίσει η κάθαρση».

