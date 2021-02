Κοινωνία

Προσαγωγές μετά από κατάληψη για τον Κουφοντίνα

Ομάδα αναρχικών ανήρτησε πανό, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του καταδικασμένου Δημήτρη Κουφοντίνα.

Κατάληψη σε κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού σε ένδειξη συμπαράστασης στον Δημήτρη Κουφοντίνα πραγματοποίησε ομάδα ατόμων γύρω στις 11:00 σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα οι καταληψίες μπήκαν στο κτίριο της οδού Καρύτση 12, όπου άπλωσαν δύο πανό και φώναξαν συνθήματα για την ικανοποίηση του αιτήματος του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σε ανάρτησή τους σε ιστότοπο του αντιεξουασιστικού χώρου αναφέρουν ότι η κατάληψη ήταν συμβολική για τον Δημήτρη Κουφοντίνα αλλά και για άμεση ικανοποίηση των κλαδικών αιτημάτων των εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού.

Από την αστυνομία έχουν γίνει προσαγωγές και οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Κρατική Ασφάλεια όπου εξετάζονται.