Κοινωνία

Στη “φάκα” της αστυνομίας “αλαφροχέρης”

Πως κατάφερνε να αποσπά τραπεζικές κάρτες και να κάνει αναλήψεις και συναλλαγές με αυτές.

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, ένας 58χρονος, για κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 58χρονος μετέβαινε πρωινές ώρες σε καταστήματα ή χώρους προς ενοικίαση και προφασιζόμενος τον πελάτη ή τον υποψήφιο ενοικιαστή και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαιρούσε από τσάντες ή ενδύματα παθόντων, πορτοφόλια και τραπεζικές κάρτες.

Εν συνεχεία, επιβιβαζόμενος σε δίκυκλο, μετέβαινε σε ATM τραπεζών και με χρήση των κλεμμένων τραπεζικών καρτών προέβαινε σε αναλήψεις μετρητών, καθώς και σε αγορές, με ανέπαφες συναλλαγές, σε διάφορα καταστήματα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της εγκληματικής δράσης του κατηγορούμενου, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του. Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατελήφθη να κατέχει δύο πλαστά δελτία ταυτότητας και πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ακόμη στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και το δίκυκλο που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της εγκληματικής του δραστηριότητας.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις κλοπών.

Επιπρόσθετα, σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσαν πέντε καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στους αρμόδιους Εισαγγελείς.