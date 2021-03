Life

Ο αρχιμάγειρας του Ελιζέ γίνεται...απεσταλμένος της γαλλικής γαστρονομίας

Ο Γκιγιόμ Γκομέζ ήταν ο σεφ της κουζίνας του προεδρικού μεγάρου στη Γαλλία τα τελευταία 25 χρόνια

Ο Γκιγιόμ Γκομέζ, ο σεφ της κουζίνας του προεδρικού μεγάρου στη Γαλλία τα τελευταία 25 χρόνια, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το Ελιζέ για να ενδυθεί τον νέο του ρόλο, του "προσωπικού απεσταλμένου" του αρχηγού του γαλλικού κράτους Εμανουέλ Μακρόν με στόχο την προώθηση της "γαλλικής γαστρονομίας".

Σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Twitter, ο 42χρονος σεφ εξηγεί ότι αποφάσισε να "συνεχίσει να υπηρετεί την πατρίδα (του) διαφορετικά", έπειτα από "ώριμη σκέψη".

Ο Γκομέζ πέρασε το κατώφλι του Ελιζέ το 1997, και από τότε έχει σερβίρει "περισσότερα από δύο εκατομμύρια γεύματα για τους τέσσερις προέδρους και τους 800 υπαλλήλους" της προεδρίας, υπενθυμίζει στο μήνυμά του.

Ήταν αρχιμάγειρας του Ελιζέ από το 2013 μετά την προϋπηρεσία του ως βοηθός αρχιμάγειρα.

Αυτός ο σπεσιαλίστας της κρεατόπιτας έχει σερβίρει τον Ζακ Σιράκ, τον Νικολά Σαρκοζί, τον Φρανσουά Ολάντ και τον Εμανουέλ Μακρόν. "25 χρόνια για να αναδείξω στο υψηλότερο επίπεδο, με πάθος, τη γαλλική υπεροχή, τις παραδόσεις της, την τέχνη της ζωής της", αναφέρει.

Από τις αρχές Μαρτίου, θα αναλάβει τα καθήκοντα του "προσωπικού απεσταλμένου του προέδρου της Δημοκρατίας στους παράγοντες και τα δίκτυα της γαστρονομίας και της διατροφής, προκειμένου να προωθεί τις μαγειρικές τέχνες της Γαλλίας".

Αυτό το νέο αξίωμα, που προσδιορίζεται σε μια επιστολή ανάθεσης δραστηριοτήτων, αποφασίστηκε "σε συμφωνία και εμπιστοσύνη" με τον Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της απόφασης να γίνει το 2021 "το έτος της γαλλικής γαστρονομίας" και μια σειρά από αναμενόμενες εκδηλώσεις όπως το Paris Food Forum, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι το 2023 ή οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2024. Θα υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ρόλος μου είναι να προωθήσω τη γαλλική γη, τα γαλλικά παραδοσιακά προϊόντα", είχε εξηγήσει ο Γκιγιόμ Γκομέζ σε συνέντευξη του στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2018. "Πρέπει να επανεκπαιδεύσουμε μερικά από τα παιδιά για να τρώνε καλύτερα (...) Το μαγείρεμα δεν είναι ούτε θέμα ελιτισμού ούτε κόστους. Κάνουμε πολύ σπουδαία πιάτα με πράσα και ντομάτες όταν είναι η εποχή τους", εξηγεί αυτός ο ισπανικής καταγωγής σεφ, ο νεότερος κάτοχος στην ιστορία του μεγάλου βραβείου του Καλύτερου Εργάτη της Γαλλίας το 2004.

Ο Γκομέζ θα αντικατασταθεί από τους δύο τους βοηθούς του εν αναμονή του διορισμού του νέου σεφ στο Ελιζέ, σύμφωνα με την προεδρία.