Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο Johnson & Johnson: Η πρώτη χώρα που το ενέκρινε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσφέρει ήδη δωρεάν στους πολίτες της 4 εμβόλια κατά της COVID-19, μεταξύ αυτών τόσο το ρωσικό όσο και το κινέζικο.

Το Μπαχρέιν έγινε σήμερα η πρώτη χώρα που ενέκρινε το μονοδοσικό εμβόλιο της εταιρείας Johnson & Johnson για κατεπείγουσα χρήση, ανακοίνωσε η εθνική ρυθμιστική αρχή (NHRA).

Η μικρή χώρα του Κόλπου προσφέρει ήδη στους πολίτες της και τους μόνιμους κατοίκους τέσσερα εμβόλια, δωρεάν: το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, ένα που παρασκευάζεται από τον κινεζικό κρατικό κολοσσό Sinopharm, το εμβόλιο των AstraZeneca/Οξφόρδης και το ρωσικό Sputnik V.

Η NHRA ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson προορίζεται για τα άτομα εκείνα που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν επιπλοκές από την COVID-19, όπως είναι οι ηλικιωμένα και οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.

Προκειμένου να ληφθεί η απόφαση, ελήφθησαν υπόψη όλα τα έγγραφα που υπέβαλε η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων από τις κλινικές δοκιμές, εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της υπηρεσίας, Μαριάμ Αλ Τζαλάχμα.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανέφερε την Δευτέρα ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson φαίνεται πως είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την έγκρισή του στις ΗΠΑ, ενδεχομένως ακόμη και εντός αυτής της εβδομάδας.