Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Το τεθωρακισμένο όχημα “Τυφώνας” στον Έβρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακές εικόνες από το “θηρίο” που περιπολεί στα σύνορα.​​