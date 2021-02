Κοινωνία

Γιατρός Κουφοντίνα: Κινδυνεύει να πεθάνει τις επόμενες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απηύθυνε έκκληση προς την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Περαιτέρω επιδείνωση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα διαπίστωσε ο γιατρός του, Θοδωρής Ζδούκος, ο οποίος τον επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για την κατάστασή του.

Περιγράφοντας με μελανά χρώματα την εξέλιξη της υγείας του κρατούμενου απεργού πείνας, ο κ. Ζδούκος είπε πως κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του μέσα στο επόμενο 48ωρο.

Δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για «τις δηλώσεις αδιαλλαξίας και εκδικητικότητας, που πληθαίνουν από την περασμένη Παρασκευή» και ζήτησε από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς να «αρθούν στο ύψος των περιστάσεων».