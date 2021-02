Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος: τα εμβόλια που προστατεύουν 100% από τον κορονοϊό

Κάνει λόγο για «τεράστια επιτυχία των εμβολίων». Τι λέει για το στέλεχος της νότιας Αφρικής και για τις μεταλλάξεις γενικότερα.

Έξι εμβόλια είναι αποτελεσματικά 100%, όσον αφορά την προστασία που παρέχουν από νοσηλεία ή θάνατο, εάν μετά τον εμβολιασμό κάποιος κολλήσει κορονοϊό, είτε το επικρατούν στέλεχος στην Ευρώπη είτε την παραλλαγή που κυκλοφορεί κυρίως στην Αγγλία.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), ο οποίος παραθέτει και σχετικό πίνακα. Τα έξι εμβόλια είναι των Pfizer/BioNTech, Moderna, Οξφόρδης/AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax και το ρωσικό Sputnik.

Κάνει λόγο για «τεράστια επιτυχία των εμβολίων» και επισημαίνει «πως για το στέλεχος της νότιας Αφρικής χρειαζόμαστε περισσότερα επιδημιολογικά και κλινικά στοιχεία για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα».

Όπως επισημαίνει, «ίσως κάποιοι να εκτεθούμε στον ιό, αφού εμβολιαστούμε. Αλλά ελπίζω να είναι καθησυχαστικό να γνωρίζουμε πως, έχοντας κάνει το εμβόλιο, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τόσο για τον εαυτό μας. Και θα συνεχίσουμε να προσέχουμε και τους άλλους που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, προσέχοντας για κάποιους μήνες».