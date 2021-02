Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Twitter σχεδιάζει τη νέα λειτουργία “Super Follow”

Το Twitter προχωρά και το «Spaces», ανταγωνιστικό του Clubhouse, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες.

Το Twitter έκανε γνωστό ότι τους επόμενους μήνες σχεδιάζει να ξεκινήσει μία νέα λειτουργία με την ονομασία «Super Follow», που θα επιτρέπει στους χρήστες του να χρεώνουν τους ακολούθους τους για να αποκτούν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, το οποίο δεν θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στους υπόλοιπους.

Ακόμη, προχωρά το «Spaces», ανταγωνιστικό του Clubhouse, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συμμετέχουν σε συνομιλίες (audio chats). Το «Twitter Spaces» βρίσκεται σε φάση ιδιωτικών δοκιμών από 1.000 χρήστες και ακόμη δεν είναι διαθέσιμο ευρύτερα για τους χρήστες.

Το Twitter αναζητά νέους τρόπους, πέρα από τη διαφήμιση, για να βγάλει περισσότερα χρήματα τόσο το ίδιο όσο και οι πιο παραγωγικοί χρήστες του. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανακοινώθηκε σε διαδικτυακή ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς και τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα επιτρέπει σε ορισμένους χρήστες, π.χ. διασημότητες και επιδραστικούς χρήστες (influencers), να χρεώνουν άλλους χρήστες για έξτρα περιεχόμενο και αποκλειστικό υλικό, όπως συνδρομητικά ενημερωτικά δελτία, βίντεο, παροχή ειδικών εκπτώσεων κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες-ακόλουθοι θα πληρώνουν ένα μηνιαίο συνδρομητικό τέλος για να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, που δεν θα βλέπουν οι μη συνδρομητές ακόλουθοι. Το Twitter δεν αποκάλυψε ποιο ποσοστό από το συνδρομητικό τέλος θα κρατά για τον εαυτό του. Όμως, γνωστοποίησε ότι θέτει ως στόχο το 2023 τα συνολικά έσοδά του να ξεπεράσουν τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, υπερδιπλάσια σε σχέση με τα έσοδα 3,7 δισ. δολ. το 2020. Στοχεύει, επίσης, έως το 2023 να φθάσει -από περίπου 192 εκατομμύρια που είναι σήμερα- τους 315 εκατομμύρια ενεργούς καθημερινούς χρήστες που βλέπουν διαφημίσεις, άρα αποφέρουν έσοδα στην πλατφόρμα.

Η μετοχή του Twitter -η οποία έχει ανέβει πάνω από 100% μέσα σε έναν χρόνο- κινήθηκε εκ νέου ανοδικά στο αμερικανικό Χρηματιστήριο μετά τις νέες ανακοινώσεις. Η τελευταία σημαντική αλλαγή που είχε κάνει η πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε το 2006, ήταν το 2017, όταν διπλασίασε τον αριθμό των επιτρεπόμενων χαρακτήρων στα μηνύματα (tweets) των χρηστών. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος, Τζακ Ντόρσι, «μας ασκούν κριτική ότι είμαστε αργοί, δεν είμαστε καινοτόμοι και δεν μας εμπιστεύονται». Γι' αυτό ήρθε, πλέον, η ώρα νέων σημαντικών αλλαγών και πειραματισμών. Μεταξύ άλλων, εντός του 2021 θα ξεκινήσουν και οι κοινότητες χρηστών, που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση χρηστών του Twitter με κοινά ενδιαφέροντα. Το πόσο πραγματικά επιτυχημένη θα αποδειχθεί η νέα πολιτική θα φανεί στο μέλλον, σύμφωνα με ορισμένους πιο επιφυλακτικούς αναλυτές.