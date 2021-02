Κοινωνία

Μετρό: Κλειστός σταθμός με εντολή ΕΛΑΣ

Ποιος σταθμός κλείνει και ποιες ώρες.

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας σήμερα στις 16:30 θα κλείσει ο σταθμός του Μετρό "Πανεπιστήμιο".

Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται στάσεις.