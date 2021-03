Πολιτισμός

“State of Terror”: Πολιτικό θρίλερ από Χίλαρι Κλίντον και Λουίζ Πένι

'Ηταν η θητεία της Χ.Κλίντον ως Υπουργός Εξωτερικών ο χειρότερος εφιάλτης της;

Γνωστή φανατική θαυμάστρια των μυθιστορημάτων μυστηρίου, η Χίλαρι Κλίντον ενώνει της δυνάμεις της με τη βραβευμένη μυθιστοριογράφο Λουίζ Πένι (Louise Penny) – την ξέρουμε από τα «The Cruelest Month» και «The Brutal Telling» – σε ένα πολιτικό θρίλερ που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «State of Terror» αφηγείται την ιστορία μιας αρχάριας υπουργού Εξωτερικών, μέλους της κυβέρνησης αντίπαλου πολιτικού, η οποία προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημα κύματος τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο βασικός χαρακτήρας «έχει το καθήκον να συγκροτήσει μια ομάδα για να αντιμετωπίσει τη θανατηφόρα συνωμοσία, ένα σχέδιο προσεκτικά ετοιμασμένο για να εκμεταλλευθεί μια αμερικανική κυβέρνηση η οποία, σε επικίνδυνο βαθμό, δεν έχει καμία επαφή και δεν ασκεί καμία εξουσία εκεί που μετρά περισσότερο από όλα».

«Το να γράψω ένα θρίλερ με τη Λουίζ είναι όνειρο που γίνεται πραγματικότητα» είπε, σε ανακοίνωση, η Χίλαρι Κλίντον. «Έχω απολαύσει το κάθε ένα από τα βιβλία της και τους χαρακτήρες της, καθώς και τη φιλία μας. Τώρα, ενώνουμε τις εμπειρίες μας για να εξερευνήσουμε τον περίπλοκο κόσμο της υψηλού ρίσκου διπλωματίας και προδοσίας. Τα πάντα δεν είναι αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Πένι είπε ότι «δεν θα μπορούσε να πει πιο γρήγορα το “ναι”» στην ευκαιρία να δουλέψει με την Κλίντον. «Τι απίστευτη εμπειρία να μπεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να μπεις στον Λευκό Οίκο. Μέσα στο μυαλό του υπουργού Εξωτερικών, ενώ εκρήγνυται μια κρίση υψηλού κινδύνου. Πριν ξεκινήσουμε, μιλήσαμε για την περίοδο της θητείας της ως υπουργός Εξωτερικών. Ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της; Το “State of Terror” είναι η απάντηση».

To “State of Terror” θα είναι το πρώτο βήμα της Χίλαρι Κλίντον στον χώρο της μυθοπλασίας, μετά τα απομνημονεύματά της «Living History; Hard Choices» (καλύπτει την περίοδο που υπηρέτησε στην κυβέρνηση Ομπάμα μετά την ήττα της στις προεδρικές του 2008) και το «What Happened» (για την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές του 2016). Το πολιτικό θρίλερ θα κυκλοφορήσει στις 12 Οκτωβρίου ταυτόχρονα από δύο εκδοτικούς οίκους, τον Simon & Schuster (εκδίδει τα βιβλία της Κλίντον) και τον St. Martin’s Press (εκδίδει τα βιβλία της Πένι).

Στον χώρο της μυθοπλασίας έχει, ωστόσο, προηγηθεί ο σύζυγός της, ο Μπιλ Κλίντον. Το 2018, κυκλοφόρησε το κυβερνο-θρίλερ «The President Is Missing» το οποίο ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ συνέγραψε μαζί με τον Τζέιμς Πάτερσον (πώλησε 2 εκατομμύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ). Οι δυο τους συνεχίζουν με δεύτερο μυθιστόρημα, το «The President's Daughter», την ιστορία ενός πρώην Προέδρου των ΗΠΑ του οποίου η κόρη πέφτει θύμα απαγωγής (αναμένεται τον Ιούνιο, και το τιράζ της πρώτης έκδοσης θα είναι 1 εκατομμύριο αντίτυπα).