Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ για καλή γειτονία μεταξύ συμμάχων

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ συμμετείχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη δεύτερη μέρα των εργασιών της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και άμυνας, καθώς και η Νότια Γειτονία.

Στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του NATO Jens Stoltenberg. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ-NATO, υπό το φως και της δέσμευσης της κυβέρνησης Biden για ενίσχυση του ευρωατλαντικού δεσμού.

Ο Πρωθυπουργός, στην παρέμβασή του, υποστήριξε τη στρατηγική για την αύξηση των δυνατοτήτων της ΕΕ να ενεργεί αυτόνομα για την αντιμετώπιση τόσο των παραδοσιακών απειλών ασφαλείας όσο και των νέων προκλήσεων, όπως η κυβερνοασφάλεια και οι υβριδικές απειλές.

Ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησε στην ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπουν οι Συνθήκες των δύο Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της αυτονόητης αρχής της καλής γειτονίας που πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων.

Σε ό,τι αφορά τη Νότια Γειτονία, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε την ανάγκη να αρχίσει το ταχύτερο δυνατόν η εφαρμογή των δράσεων που έχουν ήδη υιοθετηθεί προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου.