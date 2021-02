Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - rapid test: Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά

Τι δείχνει ο απολογισμός του ΕΟΔΥ από τα περιπου 8.000 τεστ που έγιναν την Πέμπτη.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 56 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 7.940 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 127 κρούσματα (1,60%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 316 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,90%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Πραγματοποιήθηκαν 509 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (4,13%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Εφύρα: Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,98%). Αφορά σε άνδρα 89 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 140 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

