Πολιτική

Κορονοϊός: “μαύρη” επέτειος με “πυρά” για την διαχείριση της πανδημίας

Δριμεία κριτική κομμάτων προς το Μαξίμου και αίτημα για την λήψη πρόθετων μέτρων.

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την καταγραφή του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα, κόμματα της αντιπολίτευσης, σε ανακοινώσεις τους, αφού στρέφονται κατά της Κυβέρνησης για την διαχείριση της πανδημίας, ζητούν την ενίσχυση του ΕΣΥ και την λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

ΣΥΡΙΖΑ: το μάθημα της πανδημίας είναι ξεκάθαρο

Σε ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ««Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία με ανικανότητα, ολιγωρία και ψέματα. Το σύστημα Υγείας βρίσκεται στα όρια του και έχει μετατραπεί σε μονοθεματικό. Γιατροί, νοσοκόμοι και διοικητικοί υπάλληλοι είναι αντιμέτωποι με το burn out. Οι ιδιωτικές κλινικές δεν επιτάσσονται την στιγμή που η Αττική βρίσκεται στο κόκκινο, ενώ το υπουργείο αρνείται ακόμα και τώρα τη συνταγογράφηση των τεστ. Ένα χρόνο μετά αρνούνται μέτρα προστασίας σε χώρους εργασίας και ΜΜΜ που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες. Τα σχολεία ανοιγοκλείνουν χωρίς σχέδιο, χωρίς τεστ και με περισσότερους μαθητές ανά τμήμα. Ο τουρισμός άνοιξε “ανέμελα”, επίσης χωρίς σχέδιο και πραγματικούς ελέγχους. Οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται αβοήθητοι και ήδη το ένα λουκέτο διαδέχεται το άλλο.

Ένα χρόνο μετά οι πολίτες δηλώνουν κουρασμένοι και φοβισμένοι για το μέλλον. Δηλώνουν ότι δεν πάει άλλο με όλες αυτές τις παλινωδίες και τις διαψεύσεις των ψεύτικων προσδοκιών που συνεχώς καλλιεργεί ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα βλέπουν τον πρωθυπουργό να κινείται ανέμελα, σαν να βρίσκεται σε άλλη χώρα και εποχή, που παραβιάζει ο ίδιος τα υγειονομικά μέτρα απλά επειδή μπ ορεί. Ένα χρόνο μετά η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην διαχείριση της πανδημίας, στο να στηρίξει οικονομικά και ψυχολογικά τους πολίτες. Ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει τα θεμέλια μιας νέας, ακόμη πιο βαθιάς οικονομικής κρίσης. Ένα χρόνο μετά, το μάθημα της πανδημίας είναι ξεκάθαρο: Στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας και οικονομική στήριξη της κοινωνίας. Για να νικήσει η ζωή!»

ΚΙΝΑΛ: η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πανδημία ως πρωτοεμφανιζόμενο γεγονός

Σε δήλωση του Ανδρέα Πουλά, Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται «Ένας χρόνος σήμερα από την ημέρα που παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας και η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πανδημία ως πρωτοεμφανιζόμενο γεγονός Ένα χρόνο τώρα η κυβέρνηση:

Δεν έχει στελεχώσει επαρκώς το ΕΣΥ προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εξάρσεις της πανδημίας στη χώρα μας. Αντιμετωπίζει τις ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας με πρόχειρο και αποσπασματικό τρόπο και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό

«Παίζει» με τους αριθμούς προσπαθώντας να δημιουργήσει μία πλασματική εικόνα επάρκειας κλινών ΜΕΘ για COVID-19 στα Νοσοκομεία της χώρας. Μόνιμη επιλογή της είναι η μετατροπή των κλινών ΜΕΘ για τις υπόλοιπες νόσους σε κλίνες ΜΕΘ COVID-19 αποδυναμώνοντας κλινικές και τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων. Επιπλέον, αφήνει τον ιδιωτικό τομέα αμέτοχο στη μάχη κατά της πανδημίας.

Έχει κάνει ελάχιστες ενέργειες στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προσωπικό και υποδομές, προκειμένου να αναλάβουν συγκροτημένα την διαχείριση των περιστατικών (COVID και μη COVID) προνοσοκομειακά και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία του εμβολιασμού κατά του COVID-19 βοηθώντας στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

Καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες για τον άμεσο εμβολιασμό κατά του COVID-19 αλλά η πραγματικότητα τις διαψεύδει.

Στο μόνο μάθημα που παίρνει «άριστα» η κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο είναι στην επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας χωρίς ουσία».

ΚΚΕ: απαραίτητα τα νέα μέτρα προστασίας

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημειώνει «Εδώ και ένα χρόνο αποδεικνύεται πως η πραγματική και σοβαρή διασπορά γίνεται στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στα μέσα μεταφοράς, στις ιδιωτικές δομές υγείας και πρόνοιας, χώροι, οι οποίοι με ευθύνη της κυβέρνησης, έχουν αφεθεί στη μοίρα τους. Καμιά παράταση του lockdown από μόνη της δεν μπορεί να “γεννήσει” μέτρα προστασίας, κλίνες, ΜΕΘ, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που, μαζί με την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, μπορούν να αποτρέψουν την κατάρρευση των δημόσιων νοσοκομείων».