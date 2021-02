Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - EMA: “Πράσινο φως” στο κοκτέιλ αντισωμάτων της Regeneron

Για ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται. Ο EMA αξιολογεί, επίσης, τις θεραπείες αντισωμάτων των Eli Lilly και Celltrion.



Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε σήμερα ότι το κοκτέιλ αντισωμάτων που αναπτύχθηκε από την Regeneron Pharmaceuticals μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενών που δεν χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από τη νόσο που προκαλεί ο κορονοϊός.

Η σύσταση αυτή μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια οδηγία μεμονωμένα στα ευρωπαϊκά έθνη για την πιθανή χρήση του συνδυασμού casirivimab και imdevimab πριν από την έκδοση της αδειοδότησής του, ανακοινώνει ο EMA.

Το κοκτέιλ αντισωμάτων της Regeneron έλαβε άδεια για επείγουσα χρήση στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο και χορηγήθηκε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν είχε προσβληθεί από την COVID-19.

“Όσον αφορά την ασφάλεια, οι περισσότερες παρενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν ήπιες ή μέτριες, ωστόσο έχουν υπάρξει αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση (συμπεριλαμβανομένων αλλεργικών αντιδράσεων) και θα πρέπει να παρακολουθούνται”, σύμφωνα με τον EMA.

Η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ σημείωσε ότι η αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο του συνδυασμού αυτού αντισωμάτων συνεχίζεται και θα αποτελέσει τη βάση για την σύστασή της για υπό όρους άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ. Ο EMA αξιολογεί επίσης τις θεραπείες αντισωμάτων των Eli Lilly και Celltrion.

H Regeneron ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι η θεραπεία αυτή έχει “σαφή κλινική αποτελεσματικότητα” στη μείωση των ποσοστών νοσηλειών και θανάτων σε ασθενείς.