Ντογιάκος: Παραίτηση με αιχμές για την παρέμβαση υπέρ του Κουφοντίνα

“Κεραυνός εν αιθρία” η παραίτηση του Ισίδωρου Ντογιάκου, με μία καυστική ανακοίνωση.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, παραιτήθηκε από μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) μετά την τελευταία ανακοίνωση της ΕΔΕ (24.2.2021) η οποία αφορούσε τον κρατούμενο Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ειδικότερα, ο κ. Ντογιάκος απέστειλε επιστολή στην ΕΔΕ, στην οποία αναφέρει ότι με την επίμαχη ανακοίνωσή της «έγινε ευθεία και σαφής παρέμβαση σε συγκεκριμένη υπόθεση υπέρ συγκεκριμένου καταδίκου».

Η ΕΔΕ, αναφέρει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με την εν λόγω ανακοίνωσή της με την οποία ζητάει από την Πολιτεία «να αναθεωρήσει τη στάση της στο ζήτημα της μεταχείρισης του κρατούμενου Δ. Κουφοντίνα, παρέβλεψε ότι:

τέτοιου είδους ενέργειες κλονίζουν συθέμελα το κύρος της Δικαιοσύνης στην συνείδηση των πολιτών και προκαλούν ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια σε βάρος της, όπως άλλωστε ήδη έχει γίνει με αφορμή τη συγκεκριμένη ενέργειά της, ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ήδη επιληφθεί της συγκεκριμένης υποθέσεως, όπως άλλωστε και οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου στο οποίο ο κατάδικος αυτός νοσηλεύεται και παραπέμπει στη λήθη της ιστορίας τους επιφανείς δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι έπεσαν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων».

Παράλληλα, ο κ. Ντογιάκος αναφέρει ότι, επειδή η επίμαχη ενέργεια της ΕΔΕ είναι «καθ’ όλα αμφιλεγόμενη και χωρίς εμφανή κίνητρα, παραβιάζουσα κατάφορα την αρχή της ισονομίας, αλλά και επειδή υπήρξα θύμα τρομοκρατικής ενέργειας, η οποία ευτυχώς απέτυχε, Σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να είμαι πλέον μέλος της».

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ντογιάκος αναφέρει ότι «το υψηλό επιστημονικό κύρος και η κοινωνική εμβέλεια της ΕΔΕ, επιβάλλουν ιδιαίτερη σπουδή και περίσκεψη πριν από κάθε, εν γένει, ενέργεια της».