Κοινωνία

Rigo: Θρήνος για τον λάτρη των μηχανών που “έσβησε” στην άσφαλτο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος και για τον φίλο του, με την μηχανή του οποίου συγκρούστηκε, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και οι δύο νέοι.